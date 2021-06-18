Пограничники конфисковали у гражданина Молдовы б/у автозапчасти

Различные товары, в том числе бывшие в употреблении детали авто, перевозимые без сопроводительных документов, были конфискованы у гражданина Молдовы сотрудниками Пограничной полиции при пересечении границы.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Сотрудники отдела мобильных групп Пограничной полиции остановили на трассе Леушены - Кишинев микроавтобус с румынскими номерами. За рулем машины находился 36-летний мужчина из Кишинева.

Пограничники попросили водителя открыть заднюю дверь, чтобы проверить грузовой отсек. У водителя были обнаружены бывшие в употреблении автозапчасти, аудиоустройства, разобранные велосипеды и другие товары.

"Документа о происхождении перевозимого груза у водителя не было. Водитель сказал, что несколько вещей принадлежали ему, но он не знал о содержимом других пакетов, потому что ему было поручено доставить их в Кишинев", - сообщили в пограничной полиции.

Водитель заявил, что велосипеды в разобранном виде принадлежат ему и предназначены для личного пользования. Он не знал о содержимом других пакетов, потому что он должен был перевезти их в столицу.

Указанные товары были конфискованы и хранятся у Пограничной полиции. Материалы дела отправлены в соответствии с компетенцией в Таможенную службу.

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