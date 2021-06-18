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Италия

Молдова и Италия подписали соглашение о пенсиях

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Общество
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Sputnik Молдова
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Соглашение предлагает возможность, получив пенсию в Италии, получать ее в Молдове, пишет президент.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Во время своего визита в Рим президент Майя Санду подписала вместе с министром труда и социальной политики Италии Андреа Орландо Соглашение о социальном обеспечении. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Майя Санду в Италии
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Санду встретилась с президентом Италии и председателем Сената

"Это документ, которого ждут наши сограждане, которые работали или работают в Италии. Он дает возможность получать в Италии пенсию из Республики Молдова, а в Молдове - пенсию Италии", - сказала президент Майя Санду.

По Соглашению, каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально стажу страхования, заработанному на его территории, и только на основании законно уплаченных взносов. Кроме того, в соответствии с этим договором также будет назначаться пенсия по инвалидности в результате заболевания, пенсия и пособие по инвалидности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

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Теги:
Майя Санду, Италия, Молдова

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