02:33 19 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V

Фото: в Молдову доставили очередную партию вакцины от COVID-19 "Спутник V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (108)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35174754.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210619/35174038/foto-moldova-dostavili-ocherednuyu-partiyu-vaktsina-ot-covid-sputnik-v.html

В международном аэропорту Кишинева приземлился борт с новой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева прибыл самолет с российской вакциной "Спутник V".

Как заявил во время разгрузки партии вакцины госсекретарь Министерства здравоохранения Игорь Куров в Молдову прибыло 64 тысячи доз вакцины. 

"Из них 20 тысяч доз предназначены для Приднестровья. Остальные 44 тысячи доз будут распределены между медучреждениями на правом берегу Днестра. В общем это третья партия российской вакцины. Мы получили 40 тысяч из обещанных 182 тысяч доз и дополнительно 20 тысяч для Приднестровья и четыре тысячи для правого берега", - заявил представитель Минздрава.

В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"

Присутствующий при разгрузке вакцины депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что вакцина поступила в Молдову "благодаря договоренности председателя парламента Зинаиды Гречаной и президента России Владимира Путина и по личной просьбе Игоря Додона к руководству РФ".

В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"

Односталко также заявил, что представители минздрава ведут переговоры о закупке коммерческой партии российской вакцины.

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В апреле, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили тогда в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (108)

По теме

Додон: новая партия вакцины "Спутник V" может прибыть в Молдову до конца недели
В Молдову прибудет новая партия вакцины "Спутник V"
Теги:
молдова

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: острые моменты и эмоции Евро-2020
Rămas bun de la profesie! Doi pompieri s-au stropit cu jeturi de apă
Видео: на пенсию под струями воды - как молдавские пожарные завершают карьеру
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться