Фото: в Молдову доставили очередную партию вакцины от COVID-19 "Спутник V"

В международном аэропорту Кишинева приземлился борт с новой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. В Международный аэропорт Кишинева прибыл самолет с российской вакциной "Спутник V".

Как заявил во время разгрузки партии вакцины госсекретарь Министерства здравоохранения Игорь Куров в Молдову прибыло 64 тысячи доз вакцины.

"Из них 20 тысяч доз предназначены для Приднестровья. Остальные 44 тысячи доз будут распределены между медучреждениями на правом берегу Днестра. В общем это третья партия российской вакцины. Мы получили 40 тысяч из обещанных 182 тысяч доз и дополнительно 20 тысяч для Приднестровья и четыре тысячи для правого берега", - заявил представитель Минздрава.

© Sputnik / Mihai Caraus В Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"

Присутствующий при разгрузке вакцины депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что вакцина поступила в Молдову "благодаря договоренности председателя парламента Зинаиды Гречаной и президента России Владимира Путина и по личной просьбе Игоря Додона к руководству РФ".

© Sputnik / Mihai Caraus В Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"

Односталко также заявил, что представители минздрава ведут переговоры о закупке коммерческой партии российской вакцины.

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В апреле, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили тогда в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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