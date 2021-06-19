Советы медика: вирусы летом - как от них защититься

Хотя уже июнь, наблюдается резкий рост числа ОРВИ и простудных заболеваний. Врачи предупреждают, что в этот период очень важно употреблять как можно больше фруктов, овощей, травяных чаев и воды.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, за последние недели было зарегистрировано в четыре раза больше обращений за медицинской помощью из-за ОРВИ и простудных заболеваний, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые специалисты связывают это с изменением погоды, не характерной для этого периода, которая остается дождливой и прохладной.

В интервью Sputnik Moldova доктор медицины Луминица Сувейкэ уточнила, что вирусные инфекции - это заболевания, вызываемые вирусами средней интенсивности. Проявления могут быть самыми разнообразными, тем более что каждый год появляются новые штаммы вируса. Наиболее распространены респираторные вирусы.

"Вирусы проявляются плохим общим состоянием, легкими головными болями, насморком, болью в горле, мышцах и суставах, лихорадкой. Достаточно простого чихания или тесного контакта с больным человеком, чтобы заразиться вирусом", - пояснила Сувейкэ.

По ее словам, сразу же при появлении первых симптомов простуды необходимо обратиться к семейному врачу, который назначит необходимое лечение.

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