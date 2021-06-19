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Парусная регата

Куда пойти на выходные – полная программа событий на уик-энд в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210619/35176078/vyhodnye-programma-kishinev.html

Мэрия столицы представила очередную программу выходных дней в рамках проекта "Социальный диалог с кишиневцами".

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Примэрия столицы продолжает по выходным проводить концерты и общественные мероприятия в рамках проекта "Социальный диалог с кишиневцами".

В субботу и воскресенье с 7.00 до 22.00 в парках, скверах и зонах отдыха столицы городская администрация организует культурные, спортивные и образовательные мероприятия.

Так, в субботу в Кишиневе состоятся:

  • Скульптура Вероники Микле
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
    Фото: в сквере "Михай Эминеску" появилась скульптура Вероники Микле
    10.00 – 14.00, парк "Алунелул" – творческая мастерская для детей "Божьи коровки из цветной бумаги".
  • 11. 00 – 12.00, сквер "Михай Долган" – творческие мастерские по авиамоделированию и декоративно-прикладному искусству представят свои работы.
  • 11.00 – 12.30, парк "афганцев" – концерт, посвященный христианскому празднику Троицы, выставка художественных работ.
  • 11.00, сквер "Ион и Дойна Алдя-Теодорович" – концерт Luna lui Cireșar.
  • 12.30, озеро Гидигич – II этап открытой регаты Кишинева на яхтах.
  • 15.00 – 16.30, национальная трасса М-3 Кишинев-Чимишлия – открытый чемпионат Кишинева по велоспорту, индивидуальная гонка на 15 километров (все категории).
  • 19.00, парк "Ла Извор" – показательные выступления самых юных спортсменов, пробующих себя в дисциплине К-1: полупрофессиональные бои, супертяжелый бой, бои за Кубок мэра К-1.

Воскресенье в Кишиневе начнется со старта марафона вакцинации, который пройдет с 7.00 до 22.00 во Дворце Республики (улица Марии Чеботарь, 16).

Затем также состоятся спортивные и культурные мероприятия.

  • 10.00-11.30, национальная трасса М-3 Кишинев-Чимишлия – открытый чемпионат Кишинева по велоспорту, линейная гонка на 40 километров (младшие кадеты).
  • 11.30-13.30, национальная трасса М-3 Кишинев-Чимишлия, открытый чемпионат Кишинева по велоспорту, линейная гонка на 80 километров (юниоры, кадеты).
  • 11.00, сквер "Михай Долган" – концерт, посвященный Дню медработника.
  • 11.00-12.30, сквер "Чиприан Порумбеску" на улице Киевской, 1 – выставка оригами и керамики, мастер-класс по оригами.
  • 12.00, озеро Гидигич – III этап Открытой регаты Кишинева.

Полную программу можно найти на официальном сайте примэрии столицы.

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Теги:
мэрия, выходные, Кишинев

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