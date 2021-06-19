Ученый: Кишинев – единственная столица, где археологи не проводят изыскания

В последнее время в Кишиневе происходят большие изменения – на радость горожанам и гостям столицы – ремонтируются, обновляются, строятся парки, скверы, тротуары, дороги, проводятся другие важные работы.

Однако продолжается застройка в историческом центре столицы высотными зданиями, не проводятся археологические исследования. Об этом и некоторых других актуальных темах для жителей города мы поговорили с доктором архитектуры Серджиусом Чокану.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагмент керамического изделия, найденногов ходе спасательных археологических работ в Кишиневе

— Серджиус, в этом году кишиневцы стали свидетелями ремонта бульвара Григоре Виеру. Археологов пустили осмотреть вырытую рабочими траншею. Что удалось найти?

В конце прошлого - начале этого года на бульваре Г.Виеру проводились комплексные работы по всей длине бульвара – точнее, внутри зеленой полосы, разделяющей проезжую часть. Были вырыты километровые траншеи, перерезавшие верхнюю часть археологических слоев. При этом никто археологов не приглашал, они сами потребовали, чтобы их пустили к траншеям. Поэтому удалось извлечь хоть какие-то материалы.

В результате землекопных работ были перерезаны множество старинных каменных и кирпичных строений. Археологи обнаружили многочисленные фрагменты керамических изделий и монеты XVII, XVIII, XIX и XX веков. Безусловно, это очень интересные и важные находки. Но условий исследовать полностью данные траншеи не было. К сожалению, городские власти не предупредили Национальное Археологическое Агентство о начале работ и, как у нас водится, не предусмотрели ни времени, ни средств на исследования, поэтому археологи спасли только то, что успели найти.

— Учитывая, что это самая старая часть города, как бы вы охарактеризовали Кишинев по времени, соответствующему возрасту найденных предметов?

Начну с того, что до сих пор в РМ городской археологии как таковой не существует. Государство и местные власти, кажется, безразличны к изучению истории Кишинева и других городов. Возможно, поэтому не проводятся планомерные исследования городских поселений. Кроме сохранившихся нескольких сот документов, относящихся к периоду до 1812 года, у нас крайне мало сведений об истории города, о том, как реально протекала его жизнь, чем занимались люди, каким был их быт и другие аспекты. Если бы не было двух спасательных археологических работ в 2010 и 2012 году, небольшой археологической экспедиции в 2018 году у Армянской церкви, нам до сих пор было бы не ясно вообще о жизни Кишинева в указанный период. О чем говорят находки, сделанные на бульваре Виеру? О том, что на протяжении всего этого бульвара распространяются исключительно богатые археологические слои, исследование которых помогло бы стереть множество белых пятен древней истории нашего города. К сожалению, из-за указанных ранее причин специалисты смогли их изучить лишь поверхностно.

Увы, Кишинев является единственной столицей европейского государства, где не проводятся археологические изыскания старого города.

© Photo : Евгений Паскарь Новая застройка в центре Кишиневе постепенно вытесняет старые здания

— Недавно рядом с цирком был частично разрушен крупный курган – достопримечательность Кишинева, о которой мало кто знает. Были ли проведены какие-то его исследования?

Этот высокий, древний курган в XVIII веке служил одним из опорных пунктов земляной бастионной крепости, построенной рядом с городом. В 20-х годах XX века, когда село Вистерничены вошло в состав Кишинева, курган уже был окружен частными строениями. В 1993 году он был внесен в список памятников, охраняемых государством. Но если вы захотите пойти и посмотреть на него, вам придется испрашивать разрешение у домовладельцев, чьи дома окружают курган – и скорее всего, вам не позволят пройти к нему. Кроме того, основание кургана разрушается в результате работ по выравниванию своих территорий хозяевами участков.

К сожалению, какой-то внятной политики государства в области охраны нашего культурного достояния не существует, – я уточню, что речь идет не об отсутствии законов, они есть, а о правоприменении. Тот же закон говорит – граждане РМ должны иметь возможность посещать памятники, включенные в национальный реестр, но в случае с кишиневским курганом, это невозможно. Памятники в РМ охраняются в основном лишь на бумаге. Никогда археологические изыскания на этом самом большом в Кишиневе кургане не проводились. Мы ничего о нем толком не знаем, а ведь он имеет необходимый потенциал, чтобы стать одной из значимых достопримечательностей столицы.

© Photo : Евгений Паскарь Фрагменты керамических изделий, найденных в ходе спасательных археологических работ

— Мы видим, что в Кишиневе не проводятся планомерные археологические работы, продолжается разрушение старого города и, соответственно, уничтожаются археологические памятники. Хоть СМИ и ученые не раз обращали внимание на эти проблемы, политика городских властей в этом плане не меняется. Почему?

Сегодня, на мой взгляд, по решению этой проблемы нет реального запроса в обществе, даже научное сообщество не ставит перед собой такую задачу. В структурах власти также не видно людей, заинтересованных в охране объектов культурной идентичности, в том числе и археологических памятников. Сегодня город развивается не по какой-либо утвержденной концепции, а исключительно так, как диктуют частные интересы.

— Почему в музее города не представлены археологические находки последних лет?

Потому что местные власти не организовывают археологических изысканий. Если бы муниципалитет был бы в этом заинтересован, то появился бы интерес к развитию данного музея, к расширению его экспозиционных площадей и вообще к отображению в нем истории нашего города. Но таковой задачи вы не найдете ни в одной городской программе развития.

— Хотел бы обратить внимание на новую застройку в старом городе. Современные высотки строят на старинных узких улочках. Одноэтажные домики на фоне жилых многоэтажек и шикарных частных домов, среди которых выделяются офисы строительных компаний, выглядят сиротливо и нелепо, а общую архитектурную картину исторического центра города можно назвать уродливой – кто как хочет, так и строит – абсолютная дисгармония. Какое ваше мнение об архитектурном облике исторического центра города?

То, о чем вы говорите – следствие отсутствия на местном уровне какой-либо политики охраны и устойчивого развития исторического центра города. Не существует такого видения и такой политики, к сожалению. Надеюсь, что она появится. Но пока, повторю, она отсутствует. Почему бизнес строит эти громадные здания в центре столицы? Потому что согласно нынешним документам по строительству города, именно в черте исторического центра должен развиться центр города XXI века. И соответственно, именно здесь должны появиться эти несоразмерные здания. В городах других стран, где охрана наследия – не пустой звук, подобное строительство ведется за пределами исторического центра.

Возможно и у нас когда-нибудь будет принято решение о развитии города по полицентричной модели. Сейчас он развивается по жесткой моноцентричной модели – а это тупиковый путь. У нас строят там, где смогли урвать участок, а не согласно какому-либо внятному плану развития города. Если вы хотите увидеть будущий вид старого города в смысле застройки, то можно посетить кварталы, которые находятся между улицами Штефана чел Маре, Измаил и гостиницей Cosmos. Это именно та абсолютная дисгармония, о который вы упомянули.

© Photo : Евгений Паскарь Монеты, найденный во время спасательных археологических работ на проспекте Молодежи в Кишиневе

Конечно, архитектурой старого города (за исключением некоторых действительно красивых зданий) невозможно восхищаться. Эта часть города, признаюсь, лично меня удручает – трущобы. Но и хаотичная застройка старых кварталов новыми зданиями не улучшает внешний вид города – часто новые постройки выглядит также неуместно, как разваливающиеся старинные мрачные домики?

Эти мрачные домики разваливаются потому, что их давно списали со счетов. Никто за ними не ухаживает, поэтому у них такой жалкий вид. Их покупают не для того, чтобы привести в божеский вид, а для того, чтобы снести и построить высотки. Но если все эти старинные домовладения и кварталы привести в нормальное состояние, как это делается в других европейских городах, где исторические центры охраняются, будет совсем другая картина. И если кто-то думает, путешествуя по Европе, что исторические центры этих городов выглядели так изначально, то глубоко заблуждается. Это результат планомерного, особого развития. Политики по охране начали разрабатывать только после Второй мировой войны, когда перед властями встал вопрос – что делать с разрушенными и полуразрушенными городами. Сносить все и строить нечто новое или сохранить все, что возможно, и органично развивать историческую часть города?

Решая эту задачу, появились полицентричные города – основанные на выносе за пределы исторических центров тех строений и общегородских функций, которые приводят к разрушению их историко-культурной среды, и на одновременном продолжении органического развития исторической части города. Например, исторический центр Амстердама приводит людей в восторг. Но если они сравнят то, как этот центр выглядел шестьдесят лет назад и сегодня – они увидят большую разницу – появилось много других зданий, но все они были построены в контексте обогащения уже существующей городской исторической среды. Все же здания современных стилевых направлений архитектуры были возведены за пределами исторического города, в новых городских центрах.

Другой возможности проводить в жизнь обозначенную еще в 1993 году государственную политику по охране исторического центра Кишинева как памятника национальной культуры и истории, т.е. как объекта нашей городской идентичности, нет.

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