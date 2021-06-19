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Скульптура Вероники Микле

Чебан ответил Минобразования за скульптуру Микле: "Займитесь чем-то полезным"

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210619/35177703/cheban-otvetil-minobrazovaniya-za-skulpturu-mikle-zajmites-chem-poleznym.html

Градоначальник крайне скептически отозвался о выборе приоритетов в министерстве и посоветовал обратить внимание на разрушающиеся памятники в столице.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан записал видеообращение из сквера Михая Эминеску, в котором раскритиковал заявления Министерства образования, культуры и исследований о "незаконности" установки в сквере скульптуры Вероники Микле.

"Уважаемые господа, очень прошу вас, как и дураков из Министерства экономики, которые до сих пор пор не могут решить проблему асфальта для Кишинева, найдите себе какое-нибудь полезное дело. Займитесь развитием образования, культуры, исследований. А мы продолжим делать хорошие вещи для Кишинева. Позаботьтесь о разрушенных памятниках архитектуры в столице, которые к вам непосредственно относятся", – заявил Чкебан.

После того, как в четверг в сквере Михая Эминеску в центре города была установлена ​​бронзовая скульптура Вероники Микле, на следующий день Министерство образования, культуры и исследований выпустило заявление, в котором указало на нарушение правовых норм при установке этого памятника. 

"Министерство выражает свое несогласие с возведением и открытием скульптуры "Вероника Микле", расположенной в сквере "Михай Эминеску". Это произошло нелегально. Скульптуру установили без постановления правительства, соответственно, у нее нет статуса памятника, что значит, что этот объект не попадает под защиту закона", – говорится в сообщении ведомства. 

Открытие памятника Микле
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Вероника Микле – яблоко раздора: в Минобразования раскритиковали примэрию
В учреждении также заявили, что размещение скульптуры в зоне памятника Михаю Эминеску, зарегистрированного в Реестре памятников Молдовы, охраняемого государством, не было согласовано с Национальным советом памятников, как того требует закон.

Вероника Микле (урожденная Анна Кымпяну) — румынская поэтесса, возлюбленная классика румынской литературы Михая Эминеску. После смерти поэта скончалась через полтора месяца в монастыре Вэратек от отравления мышьяком. Похоронена на территории монастыря, близ церкви Святого Иоанна.

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Теги:
Ион Чебан, министерство образования, культуры и исследований, городская скульптура, Кишинев

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