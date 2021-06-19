В Молдове задержана рекордная по объему партия героина

Полиция и прокуратура обещают позже сообщить подробности о проведении международной операции по захвату преступной группы наркоторговцев.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. О задержании на территории Молдовы рекордной за всю историю партии героина заявил Генеральный инспекторат полиции Молдовы. Позже эту информацию подтвердила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Наркотики были изъяты в результате международной операции, совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований и Таможенной службы Республики Молдова.

Детали проведенной спецоперации обещают сообщить позже.

По неподтвержденным данным из источников в правоохранительных структурах, которые появились в прессе, речь идет о задержании 235 килограммов наркотика, которые направлялись через территорию Молдовы в Германию. Сообщается также, что операция готовилась 8 месяцев.

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