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Полицейский спецназ

В Молдове задержана рекордная по объему партия героина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35177878.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210619/35177890/moldova-rekordnaya-partiya-geroina.html

Полиция и прокуратура обещают позже сообщить подробности о проведении международной операции по захвату преступной группы наркоторговцев.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. О задержании на территории Молдовы рекордной за всю историю партии героина заявил Генеральный инспекторат полиции Молдовы. Позже эту информацию подтвердила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
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Наркотики были изъяты в результате международной операции, совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований и Таможенной службы Республики Молдова.

Детали проведенной спецоперации обещают сообщить позже.

По неподтвержденным данным из источников в правоохранительных структурах, которые появились в прессе, речь идет о задержании 235 килограммов наркотика, которые направлялись через территорию Молдовы в Германию. Сообщается также, что операция готовилась 8 месяцев.

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Теги:
прокуратура, полиция, наркотики

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