В Кишиневе открылась фотовыставка в честь медиков

Выставка приурочена ко Дню медицинского работника, который в годы эпидемии COVID-19 отмечается с особым вниманием.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В центре столицы открылась фотовыставка, посвященная Дню медицинского работника.

Проект осуществлен примэрией Кишинева в сотрудничестве с фотографом Михаем Венгером, сообщил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.

"Благодарю весь медицинский персонал за профессионализм и преданное служение своему делу", — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В третье воскресенье июня День медицинского работника также традиционно отмечают в Беларуси, России, Армении и Казахстане.

Профессиональный праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

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