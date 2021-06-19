В Кишиневе открылась фотовыставка в честь медиков

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В центре столицы открылась фотовыставка, посвященная Дню медицинского работника.
Проект осуществлен примэрией Кишинева в сотрудничестве с фотографом Михаем Венгером, сообщил в социальных сетях мэр Кишинева Ион Чебан.
"Благодарю весь медицинский персонал за профессионализм и преданное служение своему делу", — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В третье воскресенье июня День медицинского работника также традиционно отмечают в Беларуси, России, Армении и Казахстане.
Профессиональный праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.
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