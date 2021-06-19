В ЦИК напомнили о крайнем сроке для внесения поправок в списки кандидатов

При этом не должна нарушаться квота для женщин — не менее 40% в списке, представленном в Центризбирком.

КИШИНЕВ, 19 июня — Sputnik. Центральная избирательная комиссия напомнила, что изменения в списках кандидатов в депутаты парламента от партий и блоков могут быть внесены не позднее, чем до 26 июня включительно.

Таким образом, до этого срока партия или блок могут отозвать весь список кандидатов, заменить кандидатов или исключить их из парламентской гонки.

Согласно положениям избирательного законодательства, решение об отзыве или изменении списка кандидатов принимает партия, представившая соответствующий список, с соблюдением минимальной квоты представительства женщин в 40%. Размещение кандидатов в списках по полу производится по формуле: не менее четырех кандидатов на каждые десять мест.

Независимый кандидат также имеет право снять свою кандидатуру, но не позднее, чем за 14 дней до дня выборов.

По истечении указанного срока регистрация кандидата, находящегося в списке, может быть отменена только зарегистрировавшим его избирательным органом на основании решения суда, а также в случае его смерти или наступления иных условий, установленных Кодексом о выборах. При этом, если конкурент на выборах снимает свою кандидатуру или регистрация отменяется после того, как бюллетени были напечатаны, рядом с его именем избирательное бюро участка ставит штамп с отметкой "Снято".

На досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и одного независимого кандидата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova