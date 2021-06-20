В Кишиневе проходит второй Марафон вакцинации

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В воскресенье в 7.00 в столичном Дворце Республики стартовал второй Марафон вакцинации. Его основная задача – иммунизация второй дозой вакцины тех, кто стал участником аналогичной акции 28-30 мая этого года.
Ее получают вакцинированные препаратами Pfizer, Sinopharm и Sinovac, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Кроме того, на пяти пунктах вакцинации ожидают и тех, кто хочет получить первую дозу. Для них доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.
Марафон продлится до 22.00. Во время первого были иммунизированы более 5500 человек.
Акция организована примэрией столицы и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".
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