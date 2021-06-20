В Кишиневе проходит второй Марафон вакцинации

Вторую дозу вакцины получают те, кто стал участником аналогичной акции, состоявшейся 28-30 мая этого года.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В воскресенье в 7.00 в столичном Дворце Республики стартовал второй Марафон вакцинации. Его основная задача – иммунизация второй дозой вакцины тех, кто стал участником аналогичной акции 28-30 мая этого года.

Ее получают вакцинированные препаратами Pfizer, Sinopharm и Sinovac, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Кроме того, на пяти пунктах вакцинации ожидают и тех, кто хочет получить первую дозу. Для них доступны вакцины AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

Марафон продлится до 22.00. Во время первого были иммунизированы более 5500 человек.

Акция организована примэрией столицы и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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