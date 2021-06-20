Медиков Молдовы поздравляют с Днем медицинского работника и фармацевта

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Медики Молдовы в воскресенье отмечают профессиональный праздник — День медицинского работника и фармацевта.
Со знаменательной датой сотрудников системы здравоохранения поздравила председатель парламента Зинаида Гречаная.
"Этот день дает нам новую возможность отдать дань уважения и оценить повседневную работу тех, кто стоит на страже нашего здоровья. Выражаю искреннюю благодарность всем медицинским работникам за самоотверженность и особые усилия, профессиональную компетентность, мужество и выдержку. В этот период пандемии мы убедились в том, что вы приносите жертвы в сложной и утомительной работе. Вы — настоящие герои сегодняшнего дня", — говорится в поздравлении спикера.
Медиков поздравили также и в руководстве Минздрава. За неимением главы министерства видеопоздравление записали госсекретари ведомства.
Профессиональный праздник сотрудников системы здравоохранения был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в третье воскресенье июня.
В этот день его также отмечают в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане.
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