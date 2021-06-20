Майя Санду: нужно восстановить доверие к медицине

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

"Сегодня, как и ежегодно в третье воскресенье июня, мы отмечаем День медицинского работника и фармацевта. Хочу выразить глубокую благодарность работникам системы здравоохранения за их самоотверженный труд во время пандемии COVID-19. Сотни и тысячи из вас отправлялись на место работы, будто на минное поле, и многие не вернулись домой", — говорится в обращении президента.

По мнению Санду, необходимо возвратить населению доверие к системе здравоохранения.

"Мы обязаны восстановить чувство профессионального достоинства у врачей и всех медработников, неважно, работают ли они в большой больнице или же в сельском медпункте. Необходимо восстановить и доверие к системе здравоохранения в целом", — заявила Санду.

Профессиональный праздник сотрудников системы здравоохранения был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в третье воскресенье июня.

В этот день его также отмечают в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане.

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