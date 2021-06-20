Всех участников выборов приглашают в ЦИК — ознакомиться с бюллетенем

Представители партий и избирательных блоков, участвующих в парламентских выборах, должны расписаться, что они ознакомлены с документом.

КИШИНЕВ, 20 июня - Sputnik. Центризбирком объявил, что в понедельник конкуренты на выборах или представители политических формирований должны прибыть в Центральную избирательную комиссию, чтобы подтвердить правильность бюллетеня для голосования.

Ранее в ЦИК напомнили, что отзыв всего списка кандидатов, замена или исключение кандидата могут быть осуществлены только до 26 июня.

Согласно положениям избирательного законодательства, решение об отзыве или изменении списка кандидатов принимает партия, представившая соответствующий список, с соблюдением минимальной квоты представительства женщин в 40%. Размещение кандидатов в списках по полу производится по формуле: не менее четырех кандидатов на каждые десять мест.

Независимый кандидат также имеет право снять себя с выборов, но не позднее, чем за 14 дней до их начала.

На досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года Центризбирком зарегистрировал 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и независимого кандидата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova