Две тысячи доз "Спутник V" были доставлены в Молдову при поддержке РПЦ

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла две тысячи доз российской вакцины "Спутник V" были доставлены в Молдову при содействии Московского патриархата РПЦ.

Переданную в качестве гуманитарной помощи вакцину будет распространять Православная церковь Молдовы, сообщает Патриархия.

Республика Молдова одобрила применение "Спутник V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в 67 государствах.

Гуманитарная помощь из РФ прибыла в Молдову 19 июня, это третья партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Общее количество препарата "Спутник V", поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаной к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тысячи доз.

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