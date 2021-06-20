22:07 20 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V

Две тысячи доз "Спутник V" были доставлены в Молдову при поддержке РПЦ

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (119)
16210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35175387.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210620/35186013/sputnik-v-moldova-rpc.html

Переданную в качестве гуманитарной помощи российскую вакцину будет распространять Православная церковь Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла две тысячи доз российской вакцины "Спутник V" были доставлены в Молдову при содействии Московского патриархата РПЦ.

Переданную в качестве гуманитарной помощи вакцину будет распространять Православная церковь Молдовы, сообщает Патриархия.

Республика Молдова одобрила применение "Спутник V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в 67 государствах.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Maxim Topal
Темпы вакцинации в Молдове: сколько граждан получили прививки

Гуманитарная помощь из РФ прибыла в Молдову 19 июня, это третья партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Общее количество препарата "Спутник V", поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаной к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тысячи доз.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (119)

По теме

В Центре Гамалеи оценили плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
В МИД РФ прокомментировали поставку в Молдову вакцины "Спутник V"
Теги:
Русская православная церковь, Спутник V, вакцина

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
Germany: Fans elated as they watch Die Mannschaft beat Portugal 4-2 at Euro 2020
Видео: буря эмоций – болельщики наблюдают за игрой Германии с Португалией
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться