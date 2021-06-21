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Петру Жардан на заседании парламента перед снятием иммунитета

Депутат Петру Жардан и экс-финдиректор аэропорта Кишинева отправятся под суд

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210621/35188831/deputat-petru-zhardan-i-eks-findirektor-aeroporta-kishineva-otpravyatsya-pod-sud.html

Антикоррупционная прокуратура заявила о завершении уголовного дела в отношении Петру Жардана и финансового директора Кишиневского аэропорта.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Петру Жардан, бывший временно исполняющий обязанности  директора Международного аэропорта Кишинева, а также финансово-административный директор предприятия отправятся на скамью подсудимых.

Суд
© Inquam Photos / Octav Ganea
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Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении следствия по уголовному делу, в котором оба обвиняются в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы.

Петру Жардана и неназванного финдиректора обвиняют в том, что с декабря 2013 года они осуществляли махинации со страховыми взносами, чем нанесли ущерб государству на сумму в 3,7 миллиона леев.

Оба обвиняемых не признают себя виновными, сообщает ведомство.

Депутата от партии "Шор" Петру Жардана задержали в марте сотрудники Антикоррупционной прокуратуры.

Как уточнила корреспонденту агентства пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру, Жардан задержан на 72 часа прокурорами по борьбе с коррупцией.

Ранее с народного избранника сняли депутатский иммунитет, за это проголосовали 68 парламентариев.

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Теги:
антикоррупционная прокуратура, Аэропорт, Петру Жардан

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