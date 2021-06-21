Депутат Петру Жардан и экс-финдиректор аэропорта Кишинева отправятся под суд

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Петру Жардан, бывший временно исполняющий обязанности директора Международного аэропорта Кишинева, а также финансово-административный директор предприятия отправятся на скамью подсудимых.
Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении следствия по уголовному делу, в котором оба обвиняются в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы.
Петру Жардана и неназванного финдиректора обвиняют в том, что с декабря 2013 года они осуществляли махинации со страховыми взносами, чем нанесли ущерб государству на сумму в 3,7 миллиона леев.
Оба обвиняемых не признают себя виновными, сообщает ведомство.
Депутата от партии "Шор" Петру Жардана задержали в марте сотрудники Антикоррупционной прокуратуры.
Как уточнила корреспонденту агентства пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру, Жардан задержан на 72 часа прокурорами по борьбе с коррупцией.
Ранее с народного избранника сняли депутатский иммунитет, за это проголосовали 68 парламентариев.
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