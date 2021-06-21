Дорожные знаки на трассах Молдовы – кто их ворует и зачем

КОМРАТ, 21 июн - Sputnik, Максим Топал. Менее чем за два года реконструкции автодороги Комрат - Вулканешты на участках дорог, помимо испорченных в результате наезда транспортных средств, пропало и более 250 знаков. По словам менеджера, руководящего строительными работами, Адриана Беженарь, факты воровства компания-подрядчик начала фиксировать в конце 2019 года.

"За полтора года на наших участках были украдены 257 дорожных знаков и вспомогательных элементов регулирования дорожного движения. Из них 49 вертикальных разделительных светоотражающих знаков, 116 металлических флажков, разделяющих дорожные полосы, 40 дорожных знаков, 6 аккумуляторов временных светофоров и даже один светофор целиком", - рассказал подрядчик.

© Photo : предоставил Адрианом Беженарь Менее чем за два года реконструкции автодороги Комрат-Вулканешты на участках трасс пропало более 250 знаков

Одна лишь пара портативных светофоров стоит почти 2,5 тысячи евро. Учитывая масштабы краж, сумма ущерба для компании, отвечающей не только за ремонт дорог, но и безопасность проезда на ремонтируемых участках, исчисляется десятками тысяч евро.

"Знаки воруют ночью, а до утра, пока мы заметим пропажу и не обновим знаки, там проезжает большое количество машин. Не все водители знают, что здесь идут ремонтные работы, могут не "вписаться" в поворот или съехать на плохой участок дороги. Аварийная ситуация может привести к трагедии", - сказал подрядчик.

По его словам, дорожные знаки воровали всегда. "Есть категория людей, которым нужны аккумуляторы, есть и те, которые сдают знаки на металлолом", - отметил он.

© Photo : предоставил Адрианом Беженарь По словам специалистов, опорные конструкции могут использоваться и в домашнем хозяйстве

"Чаще всего они выжидают и ночью на бусах снимают аккумуляторы или кидают в бус весь светофор, после чего уезжают. И сколько они заработают, сдавая трубы и знаки на металлолом? Это мелочи по сравнению с их реальной стоимостью. Один дорожный знак с хорошей светоотражающей поверхностью, металлической опорой стоит около тысячи леев", - добавил Адриан Беженару.

Опрошенные корреспондентом Sputnik представители пунктов сдачи металлолома из Гагаузии отказываются открыто об этом говорить, но признают, что в своей работе порой сталкиваются с металлическими трубами, похожими на стойки знаков дорожного движения. Платят же за них согласно "живому весу" – в среднем 4,5 лея за килограмм.

© Photo : предоставил Адрианом Беженарь Дорожные знаки крадут и сдают на металлолом

В Главном управлении строительства Гагаузии считают, что кражами занимаются жители близлежащих населенных пунктов. По словам специалистов, учитывая увеличение стоимости металла у поставщиков и на строительных базах, опорные конструкции могут использоваться и в домашнем хозяйстве.

"Дорога строится для нас. Но я не думаю, что воровать к нам приезжают жители, допустим, с севера Молдовы. Все это задерживает строительство и вынуждает подрядчика нести дополнительные расходы", - говорит начальник Главного управления строительства Гагаузии Иван Колиогло.

По фактам кражи знаков на место происшествия вызывается полиция и составляется протокол. Однако раскрываемость таких случаев ввиду отсутствия свидетелей равна нулю.

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