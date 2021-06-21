Дорожные знаки на трассах Молдовы – кто их ворует и зачем

КОМРАТ, 21 июн - Sputnik, Максим Топал. Менее чем за два года реконструкции автодороги Комрат - Вулканешты на участках дорог, помимо испорченных в результате наезда транспортных средств, пропало и более 250 знаков. По словам менеджера, руководящего строительными работами, Адриана Беженарь, факты воровства компания-подрядчик начала фиксировать в конце 2019 года.
"За полтора года на наших участках были украдены 257 дорожных знаков и вспомогательных элементов регулирования дорожного движения. Из них 49 вертикальных разделительных светоотражающих знаков, 116 металлических флажков, разделяющих дорожные полосы, 40 дорожных знаков, 6 аккумуляторов временных светофоров и даже один светофор целиком", - рассказал подрядчик.
Одна лишь пара портативных светофоров стоит почти 2,5 тысячи евро. Учитывая масштабы краж, сумма ущерба для компании, отвечающей не только за ремонт дорог, но и безопасность проезда на ремонтируемых участках, исчисляется десятками тысяч евро.
"Знаки воруют ночью, а до утра, пока мы заметим пропажу и не обновим знаки, там проезжает большое количество машин. Не все водители знают, что здесь идут ремонтные работы, могут не "вписаться" в поворот или съехать на плохой участок дороги. Аварийная ситуация может привести к трагедии", - сказал подрядчик.
По его словам, дорожные знаки воровали всегда. "Есть категория людей, которым нужны аккумуляторы, есть и те, которые сдают знаки на металлолом", - отметил он.
"Чаще всего они выжидают и ночью на бусах снимают аккумуляторы или кидают в бус весь светофор, после чего уезжают. И сколько они заработают, сдавая трубы и знаки на металлолом? Это мелочи по сравнению с их реальной стоимостью. Один дорожный знак с хорошей светоотражающей поверхностью, металлической опорой стоит около тысячи леев", - добавил Адриан Беженару.
Опрошенные корреспондентом Sputnik представители пунктов сдачи металлолома из Гагаузии отказываются открыто об этом говорить, но признают, что в своей работе порой сталкиваются с металлическими трубами, похожими на стойки знаков дорожного движения. Платят же за них согласно "живому весу" – в среднем 4,5 лея за килограмм.
В Главном управлении строительства Гагаузии считают, что кражами занимаются жители близлежащих населенных пунктов. По словам специалистов, учитывая увеличение стоимости металла у поставщиков и на строительных базах, опорные конструкции могут использоваться и в домашнем хозяйстве.
"Дорога строится для нас. Но я не думаю, что воровать к нам приезжают жители, допустим, с севера Молдовы. Все это задерживает строительство и вынуждает подрядчика нести дополнительные расходы", - говорит начальник Главного управления строительства Гагаузии Иван Колиогло.
По фактам кражи знаков на место происшествия вызывается полиция и составляется протокол. Однако раскрываемость таких случаев ввиду отсутствия свидетелей равна нулю.
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