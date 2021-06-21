Porsche Cayenne и другое имущество на миллионы леев изъяты правоохранителями

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Имущество на сумму более 8 миллионов леев, в том числе автомобиль Porsche Cayenne, были изъяты на прошлой неделе Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) в составе Национального антикоррупционного центра.

Среди активов, которые были арестованы на основании поручений прокуратуры по двум уголовным делам, находящимся в ведении Антикоррупционной и Генеральной прокуратур, — 11 участков земли сельскохозяйственного назначения, 6 транспортных средств, 6 жилых и нежилых помещений, а также участок земли под строительство.

В числе изъятого — люксовый автомобиль Porsche Cayenne, выпущенный в 2013 году. Он был оценен более чем в 700 000 леев (свыше 32 тысяч евро). Другие автомашины скромнее — это внедорожники Dacia Duster и легковые Dacia Logan, выпущенные в 2008, 2009, 2011 и 2012 годах, а также микроавтобус Volkswagen T4 выпуска 1996 года. В общей сложности стоимость шести транспортных средств превысила 1,3 миллиона леев.

За прошедшую неделю агентством было подготовлено девять аналитических записок, в которых фигурируют 45 человек, проходящих по уголовным делам, и выпущено 14 консультативных заключений по оценке движимого и недвижимого имущества. Среди объектов, оцениваемых ARBI, 5 автомобилей и 17 зданий. В производстве ARBI находятся 63 уголовных дела.

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