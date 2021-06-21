16:21 21 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.33
  • USD17.90
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Кишинев соблюдает меры безопасности из-за коронавируса

Столичный сквер Совета Европы будет отремонтирован

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (256)
3301
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/15/35189743.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210621/35189662/Stolichnyy-skver-Soveta-Evropy-budet-otremontirovan-.html

Здесь появятся пешеходные аллеи и зеленые насаждения, а также будут установлены оросительная система, уличное освещение и городская мебель.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Как сообщил примар Кишинева Ион Чебан, в рамках нового проекта по обустройству зеленых зон столицы будет отремонтирован сквер Совета Европы, расположенный между улицами Матеевича и Когэлничану.

"Через две недели мы приступим к модернизации сквера. Здесь появятся пешеходные аллеи, будет установлена оросительная система, уличное освещение, городская мебель, а также зеленые насаждения", - заявил Чебан.

Мэр также отметил, что детская площадка, установленная в сквере при поддержке посольства США в Молдове, сохранит свою концепцию. 

"Планируется, что через два месяца можно будет насладиться новым местом для отдыха", - отметил кишиневский примар.

Он напомнил, что сквер долгие годы был заброшенным, а теперь столичные власти намерены сделать его местом приятного времяпрепровождения горожан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (256)

По теме

Молодежный центр Кишинева организует презентации в парках столицы
Режим ЧП: что происходит сейчас в центральном парке Кишинева
Фото: Два исторических парка Кишинева ждут перемен: что задумали в мэрии
Теги:
Кишинев, ремонт, сквер

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
США: Посол России Антонов вернулся в Вашингтон
Видео: вновь "перезагрузка" – посол России в США вернулся в Вашингтон
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться