Столичный сквер Совета Европы будет отремонтирован

Здесь появятся пешеходные аллеи и зеленые насаждения, а также будут установлены оросительная система, уличное освещение и городская мебель.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Как сообщил примар Кишинева Ион Чебан, в рамках нового проекта по обустройству зеленых зон столицы будет отремонтирован сквер Совета Европы, расположенный между улицами Матеевича и Когэлничану.

"Через две недели мы приступим к модернизации сквера. Здесь появятся пешеходные аллеи, будет установлена оросительная система, уличное освещение, городская мебель, а также зеленые насаждения", - заявил Чебан.

Мэр также отметил, что детская площадка, установленная в сквере при поддержке посольства США в Молдове, сохранит свою концепцию.

"Планируется, что через два месяца можно будет насладиться новым местом для отдыха", - отметил кишиневский примар.

Он напомнил, что сквер долгие годы был заброшенным, а теперь столичные власти намерены сделать его местом приятного времяпрепровождения горожан.

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