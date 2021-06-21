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Афганский Парк

Власти районов Кишинева и Бухареста начнут сотрудничать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210621/35195017/kishineva-bukharest-nachnut-sotrudnichat.html

Опыт и знания румынских коллег могут помочь кишиневским властям решить проблемы в различных областях, включая организацию парковок.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принял в понедельник делегацию из Румынии во главе с примаром пятого сектора Бухареста Кристианом Попеску-Пьедоне.

Как рассказал Чебан на своей странице в Facebook, визит делегации связан с установлением партнерских отношений и сотрудничества со столичным сектором Рышкановка.

"Поблагодарил своих коллег из Бухареста за поддержку инициативы по укреплению дружбы, которые подтверждают соглашения о сотрудничестве, заключенные с другими секторами румынской столицы", – написал кишиневский градоначальник. 

По словам Чебана, Кишиневу необходимы "опыт и знания румынских коллег для решения проблем в различных областях, особенно для реализации проектов по созданию общественных парковок".

За время пребывания в Кишиневе с 21 по 23 июня делегация из Бухареста посетит различные объекты города.

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