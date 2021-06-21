Жители сектора Ботаника в Кишиневе остались без света: что произошло

Несколько кварталов в столичном секторе Ботаника остались без электричества. Свет пропал из-за аварии и неполадок в сети. Эту информацию подтвердили в компании Premier Energy.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. Некоторые жители сектора Ботаника остались без электричества в понедельник вечером.

Операторы Premier Energy подтвердили корреспонденту Sputnik Молдова эту информацию.

Как отметили в компании, в этом столичном секторе произошел крупный сбой в распределительных сетях, что сделало невозможным снабжение электроэнергией нескольких кварталов, в том числе главной артерии сектора – проспекта Дачия.

В Premier Energy также рассказали, что несколько бригад техников уже начали восстанавливать сети. Представители компании уточнили, что постараются восстановить подачу электричества уже этим вечером.

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