История страшных фотографий военного Кишинева

Ужасы войны кажутся чем-то далеким, пока не осознаешь, что трагедия происходила в знакомых с детства местах.

Кишиневу в 40-х годах прошлого века пришлось пережить три события, которые привели к массовым разрушениям и полностью изменили облик города. 10 ноября 1940 года произошло Великое Карпатское Землетрясение, а потом случилась самая страшная в истории человечества война.

© Photo : Мой город Кишинёв Разрушенное здание Примэрии, Кишинев 1944

События 1941 и 1944 годов привели к массовому разрушению в городе, исчезло множество прекрасных зданий, исчезли целые кварталы столицы. Кишинев не стал после войны Городом Героем – в отличии от Одессы или Киева – до 22 июня 1941 года он был в составе СССР всего год и был, что называется "не совсем своим". Однако по многим свидетельствам, разрушения Кишинева были просто чудовищными. В сентябре 1941 года в американской газете “St. Petersburg Times” была опубликована фотография уничтоженного Кишинева с подписью "Что может сделать с городом современная война".

© Photo : Мой город Кишинёв Статья из американской газеты “St. Petersburg Times”, сентября 1941

О Второй мировой говорят много, но несмотря на это, для многих она стала чем-то таким же далеким как средневековые войны. Вспомнить о том, что война была совсем недавно – с миллионами жертв, лязганьем танков и бомбежками поможет несколько старых фотографий Кишинева.

© Photo : Мой город Кишинёв Румынские войска движутся по нынешней улице Е.Дога, Кишинев, 17 июля 1941

Эта фотография сделана 17 июля 1941 года. Именно в эти дни в Кишиневе было подавлено сопротивление советских войск. Место фотографии, ныне оно по-европейски ухоженное и весьма привлекательное, вполне узнаваемо.

© Sputnik / Сергей Цуркану Улица Е.Дога, Кишинев, 2021 год

Еще одна фотография тех же дней и в том же районе намного страшнее. Разбитая техника, трупы людей и лошадей. Именно там произошел уличный бой между румынскими и советскими войсками.

© Photo : Мой город Кишинёв Последствия боя на улице Колумна, Кишинев, июль 1941 года.

Это было снято на углу нынешних улиц Колумна и Бэнулеску-Бодони, возле Цветочного базара.

© Sputnik / Сергей Цуркану Угол улиц Колумна и Бэнулеску-Бодони, Кишинев, 2021 год

Именно из-за войны жители Кишинева живут теперь совсем в другом городе – архитектурно, да и культурно. Во время военных действий жизнь человека не стоит ничего, а о сохранении архитектуры так и вообще не думают – достаточно вспомнить руины европейских столиц и городов в 1945. Но Кишинев, его облик, после войны не стали воссоздавать – город, по сути, был заново построен. Землетрясение, подрывы и бомбежки 1941 и 1944 превратили уникальный восточноевропейский городок – архитектурный сплав империй и королевств, в достаточно стандартный советский город, где история прошлого не довлеет, а почти незаметна и ее приходится выискивать.

При написании статьи частично использована информация с сайта oldchisinau.com

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova