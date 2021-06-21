История страшных фотографий военного Кишинева

Кишиневу в 40-х годах прошлого века пришлось пережить три события, которые привели к массовым разрушениям и полностью изменили облик города. 10 ноября 1940 года произошло Великое Карпатское Землетрясение, а потом случилась самая страшная в истории человечества война.
События 1941 и 1944 годов привели к массовому разрушению в городе, исчезло множество прекрасных зданий, исчезли целые кварталы столицы. Кишинев не стал после войны Городом Героем – в отличии от Одессы или Киева – до 22 июня 1941 года он был в составе СССР всего год и был, что называется "не совсем своим". Однако по многим свидетельствам, разрушения Кишинева были просто чудовищными. В сентябре 1941 года в американской газете “St. Petersburg Times” была опубликована фотография уничтоженного Кишинева с подписью "Что может сделать с городом современная война".
О Второй мировой говорят много, но несмотря на это, для многих она стала чем-то таким же далеким как средневековые войны. Вспомнить о том, что война была совсем недавно – с миллионами жертв, лязганьем танков и бомбежками поможет несколько старых фотографий Кишинева.
Эта фотография сделана 17 июля 1941 года. Именно в эти дни в Кишиневе было подавлено сопротивление советских войск. Место фотографии, ныне оно по-европейски ухоженное и весьма привлекательное, вполне узнаваемо.
Еще одна фотография тех же дней и в том же районе намного страшнее. Разбитая техника, трупы людей и лошадей. Именно там произошел уличный бой между румынскими и советскими войсками.
Это было снято на углу нынешних улиц Колумна и Бэнулеску-Бодони, возле Цветочного базара.
Именно из-за войны жители Кишинева живут теперь совсем в другом городе – архитектурно, да и культурно. Во время военных действий жизнь человека не стоит ничего, а о сохранении архитектуры так и вообще не думают – достаточно вспомнить руины европейских столиц и городов в 1945. Но Кишинев, его облик, после войны не стали воссоздавать – город, по сути, был заново построен. Землетрясение, подрывы и бомбежки 1941 и 1944 превратили уникальный восточноевропейский городок – архитектурный сплав империй и королевств, в достаточно стандартный советский город, где история прошлого не довлеет, а почти незаметна и ее приходится выискивать.
При написании статьи частично использована информация с сайта oldchisinau.com
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