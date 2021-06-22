Видео: возложение цветов на мемориале в Кишиневе в День памяти и скорби

В Кишиневе на мемориале воинской славы "Вечность" проходит церемония возложения цветов к Вечному огню по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
В памятном мероприятии принимают участие официальные лица республики и представители дипломатических миссий разных стран в Молдове.
В воскресенье 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска и их пособники вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. Советские пограничники и подразделения Красной Армии на территории Молдовы одними из первых приняли неравный бой с превосходящими силами противника, долгое время сдерживая вражеские войска на рубеже государственной границы.
В Молдове 22 июня отмечается как День памяти жертв фашизма. Эта памятная дата учреждена постановлением парламента в 1990 году.
Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.
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