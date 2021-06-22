"Свечу памяти" зажгли в Приднестровье

Рассказываем о мемориальной акции и других мероприятиях в регионе, посвященных годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Акция-реквием "Свеча памяти" открыла в Приднестровье программу мероприятий ко дню начала ВОВ.

В четыре утра на тираспольском Мемориале Славы зажглись свечи в память о жертвах трагических событий 22 июня 1941 года, погибших от рук фашисткой Германии. Мемориальную акцию приднестровцы поддерживают ежегодно во всех городах. После того, как тысячи огней загорелись в центре Тирасполя, лидер Приднестровья Вадим Красносельский возложил цветы к могилам героев.

"Сколько бы ни предпринималось попыток переписать историю, исказить факты, умалить заслуги советского солдата и советского народа в целом, сделать из преступников героев, все они будут тщетны, пока мы помним, пока чтим, пока горит Свеча Памяти…", - написал Красносельский в телеграм-канале.

Программа продолжилась на городском пляже. Ровно в пять утра, время, когда фашисты начали бомбить территорию нынешнего Приднестровья, активисты одного из молодежных движений провели мероприятие "Помним". Соорганизаторами акции #МЫПОМНИМ выступили представители Россотрудничества.

"Одна из наших задач – сохранение исторической памяти. Поэтому мы никак не могли остаться в стороне от традиционной "Свечи памяти". Акцию "Мы помним" мы впервые проводили в Тирасполе. Ребята спустили в воды Днестра символические бумажные кораблики, на которых были написаны имена их родных и близких, участвовавших в той войне. Молодые люди показали, что помнят о жертвах тех ужасных событий", - подчеркнул координатор программ Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев.

© Photo : представительство Россторудничества в Приднестровье Акция #МЫПОМНИМ в Тирасполе

Столичная программа мероприятий продолжится в центральной библиотеке – там пройдет дискуссия о войне с детьми и подростками, а вечером на площадке Екатерининского парка для всех желающих открытый сеанс – патриотический фильм "Подольские курсанты".

Акции ко дню начала Великой Отечественной войны будут весь день проходить во всех уголках Приднестровья.

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