Олег Васнецов: скорбим о сложивших голову в самой страшной войне в истории

Молдова отмечает одну из самых трагических дат минувшего столетия - день начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. В Кишиневе на мемориале воинской славы "Вечность" 22 июня прошла церемония возложения цветов к Вечному огню по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В скорбном и торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, врио главы минобороны Виктор Гайчук, председатель парламента Зинаида Гречаная, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

"В этот день мы вспоминаем и скорбим о тех, кто сложил головы в той, самой страшной в истории, войне за будущее своей страны, за жизнь будущих поколений. За наше будущее.

Сегодня все республики бывшего СССР, страны, принявшей на себя самый жестокий удар во Второй мировой, вспоминают своих погибших соотечественников, героическими подвигами отстоявших право на свободу, на будущее, на жизнь", - заявил глава российского дипломатического представительства в Молдове.

Олег Васнецов рассказал, что принимает День памяти и скорби близко к сердцу, поскольку оба его деда и отец сражались на фронтах той войны.

В воскресенье 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска и их пособники вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. Советские пограничники и подразделения Красной армии на территории Молдовы одними из первых приняли неравный бой с превосходящими силами противника, долгое время сдерживая вражеские войска на рубеже государственной границы.

© Sputnik / Mihai Caraus Возложение цветов на мемориале в Кишиневе в День памяти и скорби

В Молдове 22 июня отмечается как День памяти жертв фашизма. Эта памятная дата учреждена постановлением парламента в 1990 году.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

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