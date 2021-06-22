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В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V

Вакцинация в Гагаузии: прибывает очередная партия "Спутника V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (124)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35202818/vaktsinatsiya-v-gagauzii-pribyvaet-ocherednaya-partiya-sputnik-v.html

Партия российской вакцины в количестве более тысячи доз прибудет в Гагаузию уже в течение нескольких часов.

КОМРАТ, 22 июн - Sputnik, Максим Топал. Долгожданная вакцина против коронавируса российского производства поступит в медицинские учреждения всех трех районах Гагаузии. Всего автономия получит 1050 доз препарата "Спутник V", рассказал Sputnik Молдова директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.

"Мы сегодня получаем очередную партию вакцины – первую дозу препарата "Спутник V". По 450 доз получили Комратский и Чадыр-Лунгский районы, 150 доз передано Вулканештскому району", - сказал Иван Хаста.

Пока медпрепарат будет находиться в морозильных камерах. Это связано с тем, что после разморозки вакцину необходимо израсходовать в течение двух часов.

В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V
© Sputnik / Mihai Caraus
Две тысячи доз "Спутник V" были доставлены в Молдову при поддержке РПЦ

Получить вакцину российского производства сможет каждый желающий. Для этого необходимо записаться на вакцинацию, позвонив своему семейному врачу. После определения точного списка желающих вакцина может быть разморожена.

Вторую дозу вакцины "Спутник V" гражданам необходимо получить спустя 21 день после первой прививки. Повторная прививка формирует Т-клеточный иммунитет, который обеспечивает надежную защиту от коронавирусной инфекции.

По данным сайта vaccinare.gov.md, в Гагаузии до настоящего времени было использовано восемь тысяч 195 доз вакцины.

В настоящее время в Гагаузии доступны для населения вакцины от коронавируса, разработанные несколькими компаниями. Речь идет о вакцинах AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm и "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (124)
Теги:
Комрат, Гагаузия, вакцинация

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