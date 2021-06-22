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Вакцинация

Минздрав представил данные о темпах вакцинации в Молдове

© Photo : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (125)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35204348/minzdrav-predstavil-dannye-o-tempakh-vaktsinatsii-v-moldove.html

В Минздраве зафиксировали стабильно низкие цифры заболеваемости за последнюю неделю в Молдове. заболели 343 человека, по отношению к 344 случаев на прошлой неделе.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Порядка 631 тысячи жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили более 230 тысяч человек. Об этом сообщил в ходе брифинга госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.

"Всего 631 346 человек получили первую дозу, что составляет около 12% населения. Еще около 230 тысяч человек получили обе дозы", — заявил Чернеля.

Чиновник отметил, что эта цифра не учитывает количество граждан Молдовы, вакцинированных в других странах, которых по данным Пограничной полиции еще около 60 тысяч, что составляет еще около 2-3% населения.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В МИД РФ прокомментировали поставку в Молдову вакцины "Спутник V"

За последние семь дней были вакцинированы 91 тысяча человек, что на 40 тысяч больше, чем на прошлой неделе.

Работники системы здравоохранения вакцинированы на более чем 90%.

В Кишиневе около 16% вакцинированных. После идут районы Резина, Флорешты, Оргеев, где доля вакцинированных составляет около 13%. В большей части районов доля вакцинированных составляет около 9%. Самый низкий показатель вакцинации в Комрате, Тараклии, Чадыр-Лунге, Вулканештах — около 6%.

"1 014 780 доз вакцин получено. В наличии остаются около 380 тысяч доз вакцины. Pfizer закончится через пару дней. AstraZeneca — 513 тысяч доз, из них использованы почти 70%. Sinovac — из 100 тысяч использованы 35%, Sinopharm только поступил в использование. В стране 535 пунктов вакцинации, в основном в поликлиниках", — сказал Чернеля.

По его словам, готовы к распределению 20 тысяч доз вакцины "Спутник V". Они будут распределены равномерно 22-23 июня.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Минздрав сообщил, какие вакцины и сколько доз получила Молдова

"Всего доставлено 64 тысячи доз вакцины "Спутник V" для 32 тысяч граждан. Часть отправлена в восточные районы. 20 тысяч уже были распределены. Четыре тысячи предназначены митрополии. Мы ведем переговоры с митрополией о том, как будут распределены и использованы эти вакцины", — отметил Денис Чернеля.

По словам координатора Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко, на данный момент 21% населения земли получил как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Больше 2,5 миллиардов доз были использованы. "В ЕС более 55% населения получили как минимум одну дозу. В Казахстане первую дозу получили 14% населения, в России 13,4%", — заявила Ревенко.

Ревенко призвала граждан активней вакцинироваться.

"Дорогие граждане, сейчас лето, у нас есть возможность вакцинироваться. В стране есть вакцины и низкий уровень заражения".

Как заявили представители Минздрава, 100-150 тысяч доз вакцины Молдова получит в начале июля от платформы Covax. "Мы попросили другой тип вакцины из-за наличия достаточного количества вакцины AstraZeneca", — сообщил Денис Чернеля.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (125)

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