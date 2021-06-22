Обыски в Нацбанке Молдовы по делу о краже миллиарда

Утром во вторник в здании Национального банка Молдовы прошли обыски, правоохранители проводили следственные действия в кабинете одного из бывших руководителей банка Unibank.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), а также Службы информации и безопасности (СИБ) провели обыски на дому и в рабочем кабинете ответственного лица, входившего в состав руководства банка Unibank. Информацию для Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь ПБОПОД Эмил Гайтур. Следственные действия проходят по так называемому "делу о краже миллиарда" из банковской системы Молдовы.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе со Службой информации и безопасности Республики Молдова расследует дело, получившее общее название "банковское мошенничество", в части выдачи более 5 000 000 евро по банковским гарантиям в 2015 году в рамках специального управления банка Unibank", - говорится в сообщении ПБОПОД.

В этой связи во вторник утром прошли обыски по месту жительства и в офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором банка Unibank. В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы.

Фигурант задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы. Правоохранительное ведомство сообщает, что в его отношении продолжаются действия по уголовному преследованию.

Молдавским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

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