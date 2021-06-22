Выборы в парламент: Гагаузия запросила бюллетени на русском и молдавском языках

Часть бюллетеней для Гагаузии будет изготовлена на государственном языке, но большинство - на русском.

КОМРАТ, 22 июн - Sputnik, Максим Топал. Председатель избирательного совета №36 АТО Гагаузия Федор Гайдаржи проинформировал общественность о том, что местные публичные органы власти уточнили списки избирателей. Таким образом, в парламентских выборах будут принимать участие 130 тысяч 180 жителей Гагаузии.

"Согласно Кодексу о выборах, количество бюллетеней должно соответствовать количеству избирателей", - сказал Федор Гайдаржи.

Часть бюллетеней для Гагаузии будет изготовлена на государственном языке, но большинство - на русском.

"123 тысячи 203 бюллетеня предлагается отпечатать на русском языке и 6 тысяч 977 - на государственном языке. Предлагается утвердить тираж избирательных бюллетеней и направить данное решение в Центральную избирательную комиссию", - добавил Гайдаржи.

За данное решение члены окружного избирательного совета проголосовали единогласно.

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 11 июля текущего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova