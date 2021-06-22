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Мэр Кишинева Ион Чебан

Кишиневский градоначальник попросил вице-мэра подать в отставку

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (258)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35206300/Kishinevskiy-gradonachalnik-poprosil-vitse-mera-podat-v-otstavku.html

Мэр Кишинева заявил, что его заместитель Виктор Киронда не выполняет возложенные на него обязанности.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Генпримар Кишинева попросил вице-мэра столицы Виктора Киронду подать заявление по собственному желанию, "в противном случае его уволят по процедуре, предусмотренной законом". Об этом Чебан написал в соцсетях.

"Работа в муниципалитете осуществляется не через Facebook, это непростая организация. Cчитаю, что Виктор Киронда должен покинуть пост вице-примара - в примэрии надо не жаловаться, а работать, засучив рукава. То, что происходило в последние дни, – не что иное, как истерия вице-примара, не желающего терять свой пост", - написал Чебан в соцсети.

По словам мэра, Киронда выдвинул необоснованные обвинения в его адрес. 

"Вместо того, чтобы заниматься работой на благо города, он тратил время на интриги и написание жалоб. Он забыл, что пост вице-примара он получил не по воле граждан, а по моему предложению. Я его пригласил на этот пост, несмотря на то, что меня предупреждали, что я могу получить нож в спину", - заявил Чебан.

Виктор Киронда отреагировал на требование мэра постом в Facebook. Требуя его отставки, пишет Киронда, мэр отвлекает внимание от процедуры сноса гостиницы "Националь".

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Тема:
События Кишинева (258)

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Теги:
Виктор Киронда, Ион Чебан, Кишинев, мэр, отставка

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