"Скулянская резня" – начало нацистского террора в Молдавии 1941 года

День 22 июня 1941 года вошел в историю как начало Второй мировой войны на молдавской земле и как начало первой трагедии, вызванной злодеяниями нацистов. Это событие вошло в историю под названием Скулянская резня.

Местечко Скуляны было занято двумя пехотными полками (6-м румынским и 305-м германским). Два дня они удерживали плацдарм на левом берегу Прута вокруг этого населенного пункта, но затем были вынуждены отступить, эвакуировав на румынский (правый) берег местных жителей. При этом распространился слух, что во время боя с Красной армией румынско-германские войска были атакованы с тыла местными евреями.

С подачи ряда румынских офицеров командир полка Эмиль Матиеш с санкции командования 14-й пехотной дивизии распорядился провести репрессии в отношении "еврейских пособников большевиков". Из жителей Скулян, придерживавшихся праворадикальных взглядов была сформирована отборочная комиссия. В нее вошел и Георгий Чимпоеш – бывший примар Скулян и член "Железной гвардии", служивший на тот момент в румынской армии.

Комиссия выявила сторонников советской власти преимущественно из числа евреев. 27 июня 1941 года румынские солдаты при помощи местных коллаборационистов расстреляли из пулеметов 311 евреев, в том числе детей и женщин.

Ряд членов отборочной комиссии требовали расправ и над выявленными сторонниками Советов других национальностей. Однако командование не согласовало этого действия. Тем не менее советские активисты были приговорены к различным тюремным срокам судом военного трибунала.

В дальнейшем румынские войска неоднократно допускали несудебные расправы над евреями Бессарабии. Право на это им давал приказ Генерального штаба королевских войск от 30 июня 1940 года, в котором указывалось на то, что еврейское население принимает участие во враждебных действиях, "пытаясь совершать акты саботажа, передавая врагу сигналы и информацию и даже переходя к нападениям на румынских воинов".

Диктатор Ион Антонеску требовал, чтобы войска расстреливали на месте всех виновных в любых актах, "направленных против армии и безопасности государства".

Ключевую роль в репрессиях против евреев на румынском участке фронта выполняли Айнзацгруппа D войск СС и подразделения румынской жандармерии (военизированной полиции). Поскольку в июле 1941 года в "восточных провинциях" был введен режим военной оккупации, полицейские части продолжали выполнять упомянутый приказ Генштаба.

Как правило, алгоритм действий "освободителей" в бессарабских городах и местечках выглядел следующим образом. В первые три дня после установления румынской власти еврейские кварталы подвергались ограблению и выявлению "подозрительных элементов". Последние подлежали расстрелу. Если же сторонников советской власти выявить не удавалось, то расправлялись с лидерами еврейской общины. Так, к примеру, случилось в Хотине, где были казнены местные раввины. Оставшихся евреев помещали в местную тюрьму или импровизированное гетто. Любые враждебные действия против оккупационных властей являлись поводом для новых расправ над евреями.

Основную массу казней первых месяцев войны осуществляли специально созданные расстрельные команды. Вот как формировались эти кровавые подразделения на примере 7-го кавалерийского полка 5-й кавалерийской дивизии.

За день до нападения на СССР командир полка Гиоргий Карп получил приказание сформировать расстрельные команды из числа бойцов полка во главе с унтер-офицерами. В Бессарабии оно было приведено в исполнение. При этом Карп призывал подчиненных "очистить от евреев и коммунистов все населенные пункты", через которые будет проходить полк.

Запись в число палачей была добровольной. На построении батальона обеспечения "самым достойным, смелым и решительным воинам" было предложено сделать шаг вперед. Из взвода саперов вышли восемь человек, а из взвода связи только один. Комбат Леон Островски сделал выговор связистам и приказал подчиненным офицерам завершить комплектование команд своей волей.

"Боевой путь" расстрельных команд 7-го кавполка показывает, что работали они очень интенсивно. Однако строгого учета казненных не велось. На территории Бессарабии им были убиты сотни, а может быть и тысячи "подозрительных элементов" (в основном из числа евреев).

Тем не менее не все офицеры стремились вовлекать свои подразделения в массовые убийства. Распространенной формой уклонения от участия в злодеяниях была передача евреев жандармам для того, чтобы спихнуть на них "грязное дело".

Приоритетной задачей, стоявшей перед корпусом жандармов летом 1941 года, являлось "очищение территории" от коммунистов, "подозрительных" и евреев. При этом полковник Теодор Мекулеску, инспектор жандармерии по провинции Бессарабия, прямо требовал от подчиненных "кроваво отомстить тем, кто в момент эвакуации Бессарабии [1940 года] был против нас, быть беспощадными со всеми, и особенно с евреями, от детей до стариков".

Для облегчения организации этнических и политических чисток руководителями жандармских подразделений, как правило, назначались те же офицеры и унтер-офицеры, которые руководили ими в 1940 году.

Наиболее массовые убийства евреев были организованы жандармами в Тэтэрештах (500 человек), Пепенах (300 человек), Слободзее (250 – 300 человек). Документы свидетельствуют о не менее, чем полутора десятка подобных массовых расстрелов. Однако существуют свидетельства о незадокументированных расправах. Одиночные жертвы или небольшие группы евреев, которые скрывались за пределами населенных пунктов, чаще всего просто расстреливались на месте.

Апофеозом нацистского террора в Бессарабии стало создание Кишиневского гетто. Его создание стало плодом усилий румынского коменданта бессарабской столицы Думитру Тудосе. В конце июля 1941 года в гетто единовременно находилось до 10,5 тысяч человек. Тогда же была организована акция устрашения, когда после ночной перестрелки, произошедшей в городе, был расстрелян 551 человек, в том числе дети и женщины. Несколько пожилых евреев, отобранных для казни, пощадили. Им приказали засыпать трупы землей.

Месяцем позже солдаты 2-й роты 10-го дивизионного пулеметного батальона, следовавшие на фронт на станции Гидигич, вступили в конфликт с обитателями Кишиневского гетто. Последние находились там на принудительных работах. Конфликт завершился расстрелом 350-ти евреев.

Кровавые последствия имело стремление И. Антонеску как можно скорее выполнить договоренность с Гитлером о выселении евреев на восток. В июле 1941 года, когда только начинались бои под Одессой, жандармерия приступила к конвоированию колонн евреев за Днестр. По немецким данным, на конец августа на левом берегу Днестра скопилось не менее 27 тысяч евреев. В составе этих колонн были и представители других этносов (преимущественно славян), поселившихся в Бессарабии после 28 июня 1940 года.

Германское командование было недовольно нахождением в тылу своих войск этих людей и стало требовать их обратной высылки в Бессарабию и Буковину. Румынские же власти принять их обратно отказывались. В ответ на это немцы стали буквально выпихивать несчастных. Какие-то колонны переправлялись через Днестр под покровом ночи. Те же группы, о судьбе которых не удавалось договориться, расстреливались немецкими и румынскими военными. В общей сложности число убитых колеблется от восьми до десяти тысяч человек.

Таким образом, евреи выступили первым объектом политики нацистского террора в Молдавии. Но не следует думать, что сторонники превращения Бессарабии в "абсолютно однородное румынское целое" потерпели присутствие здесь других "чужаков". Об этом свидетельствуют слова, сказанные Антонеску на заседании румынского правительства 5 сентября 1941 года: "Я проделаю работу по тотальному очищению и от евреев, и от всех, кто пробрался к нам. Я имею в виду украинцев, греков, гагаузов, евреев, которых мало-помалу надо всех эвакуировать".

Осенью 1943 года была утверждена программа депортации из Бессарабии, Буковины и дельты Дуная в "Транснистрию" 930 тысяч человек славянского происхождения. Выдворение должно было пройти без обеспечения какого-либо имущества и жилья. Переселенцы обрекались, таким образом, на голодную смерть. Реализации этого плана помешало лишь стремительное наступление Красной армии, заблокировавшей румынские войска в Крыму.

Диктатор Антонеску постоянно подчеркивал свое стремление защищать интересы румынской нации от представителей других этносов, которых он называл "чужаками" и "пришельцами". Проблема "пришельцев", заявлял он, "очень серьезна, [поскольку] ведет румынскую нацию к гибели, как мясник ведет скотину на бойню". "Чужаки" безжалостно эксплуатировали румын на протяжении веков: "Мы трудимся, как рабы, а они наживаются…"

Однако и сами румыны в его представлении делились на категории. "Идеей фикс" для диктатора была колонизация Южной и Северной Бессарабии ветеранами войны с Советским Союзом. Под этим предлогом он даже отклонил программу переселения в Пруто-Днестровье румын из Южной Добруджи. "Восточных румын", проживавших за Днестром, он считал и вовсе испорченными советским влиянием. По этой причине он отказывался принимать беженцев с востока.

Таким образом, в 1941 году Молдавия столкнулась с проявлением румынского нацизма, который мало чем отличался от германской версии этой идеологии. На руках фашистских палачей кровь десятков тысяч человек и лишь освобождение советскими войсками в 1944 году уберегло Молдавию от более значительных жертв.

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