Сколько первоклашек зачислено в школы Молдовы

Муниципальные власти подводят итоги первого этапа приема в первый класс в кишиневские образовательные учреждения.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. На первом этапе зачисления детей в первый класс учебных заведений по адресу проживания было записано 5240 человек. Такие данные сообщили в примэрии Кишинева во вторник.

Как отметили в ведомстве, это уже больше половины предусмотренных мест на 2021/2022 учебный год.

"По прогнозам, в новый учебный год в школу поступят 9108 детей, они распределены в 340 классов 141 учреждения начального и среднего образования первого и второго цикла, без учета частных учебных заведений", - уточнили в мэрии.

Первый этап приема детей в школу прошел с 1 апреля по 11 июня 2021 года, а второй начался 14 июня и продлится до 30 августа 2021 года, необходимо заполнить 3868 имеющихся мест.

По итогам первого этапа 11 общеобразовательным учреждениям удалось заполнить все места, предусмотренные для первоклассников.

В примэрии добавили, что в Кишиневе запись детей проходит в режиме онлайн, посредством веб-страницы escoala.chisinau.md.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova