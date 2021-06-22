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Ученики в школе

Сколько первоклашек зачислено в школы Молдовы

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35206649/skolko-pervoklashek-zachisleno-v-shkoly-moldovy.html

Муниципальные власти подводят итоги первого этапа приема в первый класс в кишиневские образовательные учреждения.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. На первом этапе зачисления детей в первый класс учебных заведений по адресу проживания было записано 5240 человек. Такие данные сообщили в примэрии Кишинева во вторник. 

Ученики
© Photo : Miroslav Rotari
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Как отметили в ведомстве, это уже больше половины предусмотренных мест на 2021/2022 учебный год. 

"По прогнозам, в новый учебный год в школу поступят 9108 детей, они распределены в 340 классов 141 учреждения начального и среднего образования первого и второго цикла, без учета частных учебных заведений", - уточнили в мэрии.

Первый этап приема детей в школу прошел с 1 апреля по 11 июня 2021 года, а второй начался 14 июня и продлится до 30 августа 2021 года, необходимо заполнить 3868 имеющихся мест.

По итогам первого этапа 11 общеобразовательным учреждениям удалось заполнить все места, предусмотренные для первоклассников.

В примэрии добавили, что в Кишиневе запись детей проходит в режиме онлайн, посредством веб-страницы escoala.chisinau.md.

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Теги:
Молдова, зачисление, первоклассники, школа

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