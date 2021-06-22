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Виктор Киронда

Ответ на критику: Киронда заявил, что Чебан преследует личные интересы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (258)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35207250/chironda-otvetil-na-kritiku-cebana-i-obvinil-ego-v-lichnykh-interesakh.html

Вице-примар Кишинева уверен, что стал "неудобным" муниципальным властям, а сам примар конфликтом со своим заместителем смещает акцент и внимание с проблемы нарушений в процессе авторизации сноса гостиницы "Националь".

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Вице-мэр Кишинева Виктор Киронда ответил на критику и призыв уйти в отставку от примара молдавской столицы Иона Чебана.

"Сегодня примар Ион Чебан посвятил мне аж один час на пресс-конференции. Было бы хорошо, если бы он выделял хотя бы час в неделю на обсуждение проблем мэрии. Весь этот час он делал то, что умеет лучше всего, - лгал. Я выступлю с разъяснениями по каждому из поднятых им вопросов - мне нечего скрывать", - написал Киронда на своей странице в Facebook. 

По мнению Киронды, Чебан намерено смещает акцент с проблемы незаконных действий, совершенных главным архитектором Светланой Доготару и ее коллегами в процессе авторизации сноса гостиницы "Националь", на вопрос отставки вице-мэра. 

Мэр Кишинева Ион Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Уже ясно, что Ион ​​Чебан лично заинтересован в сносе этого здания и укрывает ценой своей собственной репутации беззаконие, активно продвигаемое теми, кто имеет на него влияние", - добавил Киронда. 

По его мнению, глава кишиневской администрации лишь подтвердил, что такой вице-мэр является "неудобным", когда запретил Киронде подписывать разрешительные документы. Киронда уверен: проблема в том, что он выступает против интересов примара и его "коллег" в области строительства в городе. 

В заключение вице-мэр отметил, что будет интересно посмотреть, кто теперь станет подписывать документы: "наверное, тот же послушный коллега, который успевает и на стройках быть, и подписывать разрешения в мое отсутствие". 

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Тема:
События Кишинева (258)

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Теги:
отставка, мэрия, Ион Чебан, Виктор Киронда, Кишинев

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