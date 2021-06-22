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Генпрокуратура

Новый временный глава в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35211521/v-antikorruptsionnoy-prokurature-moldovy-novyy-vremennyy-glava.html

Ведомство на время получит нового начальника, а предыдущего врио решили восстановить в прежней должности.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Адриан Бордияну займет должность временного начальника Антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. 

Как отметили в пресс-релизе, Бордияну временно возглавит ведомство по указу Генпрокурора Александра Стояногло. Этот специалист ранее был членом Высшего совета прокуроров. 

Серджиу Гаважук, который с 10 декабря 2019 года был временно исполняющим обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры, восстановлен в прежней должности врио замначальника Северного подразделения Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. 

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© Sputnik / Mihai Caraus
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"Кадровые перестановки происходят в результате объективной ситуации, в том числе личного характера, а также из-за необходимости дальнейшего обеспечения работоспособности этой специализированной структуры", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был арестован в январе по обвинению в злоупотреблении служебным положением и подделке государственных документов. Впоследствии ему были предъявлены другие обвинения - вмешательство в уголовное расследование, незаконное обогащение и отмывание денег.

Морарь находился под стражей более месяца, а в середине февраля он был освобожден от судебного контроля в зале суда после того, как судьи отклонили ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей на 60 дней.

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Теги:
Виорел Морарь, Антикоррупционная прокуратура

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