Новый временный глава в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы

Ведомство на время получит нового начальника, а предыдущего врио решили восстановить в прежней должности.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Адриан Бордияну займет должность временного начальника Антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в пресс-релизе, Бордияну временно возглавит ведомство по указу Генпрокурора Александра Стояногло. Этот специалист ранее был членом Высшего совета прокуроров.

Серджиу Гаважук, который с 10 декабря 2019 года был временно исполняющим обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры, восстановлен в прежней должности врио замначальника Северного подразделения Антикоррупционной прокуратуры Молдовы.

"Кадровые перестановки происходят в результате объективной ситуации, в том числе личного характера, а также из-за необходимости дальнейшего обеспечения работоспособности этой специализированной структуры", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был арестован в январе по обвинению в злоупотреблении служебным положением и подделке государственных документов. Впоследствии ему были предъявлены другие обвинения - вмешательство в уголовное расследование, незаконное обогащение и отмывание денег.

Морарь находился под стражей более месяца, а в середине февраля он был освобожден от судебного контроля в зале суда после того, как судьи отклонили ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей на 60 дней.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova