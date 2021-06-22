В Кишиневе прошла конференция к 80-летию начала Великой Отечественной

Мероприятие призвано сохранить историческую память, связь поколений и, как заявил экс-президент Додон, "чтобы помнить, кто мы такие".

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Во вторник 22 июня в Кишиневе прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, а также презентация книги историка Бориса Шаповалова и врио министра обороны Молдовы, бригадного генерала Виктора Гайчука "1941. Вторжение".

Организаторами мероприятия выступили Союз офицеров Республики Молдова, Национальный координационный комитет "Победа", Центр науки и военной истории, представительство Россотрудничества в Молдове.

Среди главных гостей и выступающих на мероприятии были председатель Партии социалистов Игорь Додон, глава Русского дома в Молдове Андрей Муравьев.

"Мы не должны забывать такие даты, как 22 июня, 9 мая, 24 августа - для того, чтобы сохранить историческую память, связь поколений, чтобы помнить, кто мы такие. Именно поэтому сегодня, в День памяти и скорби, мы собрались здесь", - заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

Бригадный генерал Виктор Гайчук напомнил, кто во Второй мировой войне принял на себя самый жестокий удар нацистов.

"СССР сыграл во Второй мировой войне особую роль, приняв на себя главный удар врага, он выдержал страшный натиск и собрав силы, нанес решающее поражение. К сожалению, эта война унесла миллионы жизней, коснулась каждой семьи", - сказал Гайчук.

Его совместный с историком Борисом Шаповаловым исторический труд, представленный в ходе конференции, - сборник архивных документов, воспоминаний советских военачальников и ветеранов войны, авторских материалов к 80-летию начала Великой Отечественной.

"Книга необычна тем, то авторы впервые за 80 лет со дня начала войны посвятили ее только событиям 1941 года. Наша книга - первая серьезная попытка разобраться в трагических событиях начала Великой отечественной на территории республики", - отметил Борис Шаповалов.

По его словам, в работе "1941. Вторжение" рассматриваются такие вопросы, как вынужденное отступление Красной армии в начальный период войны, героизм советских пограничников, солдат и офицеров армейских формирований, установление на оккупированных немецко-румынскими захватчиками территориях жестокого режима насилия над местным населением, начало в регионе холокоста.

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