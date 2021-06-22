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Научно-практической конференции, посвященная Дню памяти и скорби

В Кишиневе прошла конференция к 80-летию начала Великой Отечественной

© Sputnik / Dmitrii Terehov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35211694/V-Kishineve-proshla-konferentsiya-k-80-letiyu-nachala-Velikoy-Otechestvennoy.html

Мероприятие призвано сохранить историческую память, связь поколений и, как заявил экс-президент Додон, "чтобы помнить, кто мы такие".

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Во вторник 22 июня в Кишиневе прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, а также презентация книги историка Бориса Шаповалова и врио министра обороны Молдовы, бригадного генерала Виктора Гайчука "1941. Вторжение".

Возложение цветов на мемориале в Кишиневе в День памяти и скорби
© Sputnik / Mihai Caraus
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Организаторами мероприятия выступили Союз офицеров Республики Молдова, Национальный координационный комитет "Победа", Центр науки и военной истории, представительство Россотрудничества в Молдове.

Среди главных гостей и выступающих на мероприятии были председатель Партии социалистов Игорь Додон, глава Русского дома в Молдове Андрей Муравьев.

"Мы не должны забывать такие даты, как 22 июня, 9 мая, 24 августа - для того, чтобы сохранить историческую память, связь поколений, чтобы помнить, кто мы такие. Именно поэтому сегодня, в День памяти и скорби, мы собрались здесь", - заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

Бригадный генерал Виктор Гайчук напомнил, кто во Второй мировой войне принял на себя самый жестокий удар нацистов.

Видео: возложение цветов на мемориале в Кишиневе в День памяти и скорби
© Sputnik
Возложение цветов на мемориале в Кишиневе в День памяти и скорби

"СССР сыграл во Второй мировой войне особую роль, приняв на себя главный удар врага, он выдержал страшный натиск и собрав силы, нанес решающее поражение. К сожалению, эта война унесла миллионы жизней, коснулась каждой семьи", - сказал Гайчук.

Его совместный с историком Борисом Шаповаловым исторический труд, представленный в ходе конференции, - сборник архивных документов, воспоминаний советских военачальников и ветеранов войны, авторских материалов к 80-летию начала Великой Отечественной.

"Книга необычна тем, то авторы впервые за 80 лет со дня начала войны посвятили ее только событиям 1941 года. Наша книга - первая серьезная попытка разобраться в трагических событиях начала Великой отечественной на территории республики", - отметил Борис Шаповалов.

По его словам, в работе "1941. Вторжение" рассматриваются такие вопросы, как вынужденное отступление Красной армии в начальный период войны, героизм советских пограничников, солдат и офицеров армейских формирований, установление на оккупированных немецко-румынскими захватчиками территориях жестокого режима насилия над местным населением, начало в регионе холокоста.

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Теги:
День памяти и скорби, конференция, Кишинев, Великая Отечественная война

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