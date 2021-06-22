Видео: Гречаная выступила онлайн на форуме "Дети Содружества"

Зинаида Гречаная считает, что форум стал прекрасной площадкой для продвижения идей дружбы и взаимопонимания для молодого поколения стран СНГ.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступила с видеобращением к участникам Международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества".

Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и администрации Санкт-Петербурга.

"Проведение Форума стало прекрасной традицией и очень важной площадкой для продвижения и укоренения в нашу непростую сегодняшнюю жизнь идей дружбы, добрососедства и взаимопонимания между представителями молодого поколения государств СНГ. Они представляют прочную основу для построения и развития межнационального общения и укрепления гражданского общества", – заявила Гречаная в своем видеобращении.

Она выразила уверенность, что сотрудничество в сферах образования и культуры обогащает и укрепляет связи между странами, содействуя при этом культурному разнообразию и динамичному диалогу.

"Мировое сообщество уже давно пришло к пониманию того, что истинный двигатель прогресса – это не машины и техника, а человеческий капитал. Общество, вкладывающее ресурсы в обучение, воспитание, культуру и здоровье молодого поколения, непосредственно вкладывается в свое развитие", – добавила спикер парламента.

По мнению Гречаной, вырастить счастливого, ответственного и достойного человека в современном мире – очень сложная задача, а подрастающее поколение ныне самая мобильная группа населения и наименее подверженная предрассудкам.

Как считает Гречаная, если молодежи предоставят все необходимые знания и возможности, то эта группа людей может стать позитивной силой для развития и процветания.

В заключение она отметила, что, "несмотря на тенденции культурной глобализации, молодежные контакты и инициативы, а также проводимые мероприятия по линии СНГ, позволяют сохранить культурные корни и идентичность, присущие единым ценностным ориентирам".

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