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Зинаида Гречаная

Видео: Гречаная выступила онлайн на форуме "Дети Содружества"

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35211763/grechanaya-vystupila-onlayn-na-forume-deti-sodruzhestva.html

Зинаида Гречаная считает, что форум стал прекрасной площадкой для продвижения идей дружбы и взаимопонимания для молодого поколения стран СНГ.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступила с видеобращением к участникам Международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества". 

Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и администрации Санкт-Петербурга.

"Проведение Форума стало прекрасной традицией и очень важной площадкой для продвижения и укоренения в нашу непростую сегодняшнюю жизнь идей дружбы, добрососедства и взаимопонимания между представителями молодого поколения государств СНГ. Они представляют прочную основу для построения и развития межнационального общения и укрепления гражданского общества", – заявила Гречаная в своем видеобращении.   

Она выразила уверенность, что сотрудничество в сферах образования и культуры обогащает и укрепляет связи между странами, содействуя при этом культурному разнообразию и динамичному диалогу. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Мировое сообщество уже давно пришло к пониманию того, что истинный двигатель прогресса – это не машины и техника, а человеческий капитал. Общество, вкладывающее ресурсы в обучение, воспитание, культуру и здоровье молодого поколения, непосредственно вкладывается в свое развитие", – добавила спикер парламента.

По мнению Гречаной, вырастить счастливого, ответственного и достойного человека в современном мире – очень сложная задача, а подрастающее поколение ныне самая мобильная группа населения и наименее подверженная предрассудкам. 

Как считает Гречаная, если молодежи предоставят все необходимые знания и возможности, то эта группа людей может стать позитивной силой для развития и процветания. 

В заключение она отметила, что, "несмотря на тенденции культурной глобализации, молодежные контакты и инициативы, а также проводимые мероприятия по линии СНГ, позволяют сохранить культурные корни и идентичность, присущие единым ценностным ориентирам". 

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Теги:
СНГ, форум "Дети Содружества", Зинаида Гречаная

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