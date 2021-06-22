Минздрав: сколько новых случаев COVID подтвердилось за сутки в Молдове

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 45 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Общее число случаев заражения в стране достигло 256 232.
За последние 24 часа зафиксировано четыре случая "импорта" инфекции, все из России.
За минувшие сутки проведен 5591 тест.
За последние 24 часа зафиксирован один эпизод инфицирования среди медработников - у одного врача.
Всего в больницах находятся 156 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 45 (из них 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 34 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 249 250.
За последние 24 часа зафиксировано два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6175.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>