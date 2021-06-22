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Школьный класс

Как пройдет прием в лицеи на новый учебный год

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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В министерстве раскрыли детали о приеме учащихся в лицеи на новый учебный год, а также сообщили, какие документы необходимо иметь и какие условия соблюсти.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. В Министерстве образования, культуры и исследований рассказали, как будет организован прием в лицеи на учебный год 2021-2022.

Ученики в школе
© Photo : Miroslav Rotari
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Как отметили в ведомстве, согласно указу, первый этап приема в старшие классы пройдет с 12 по 30 июля. Второй этап – с 9 по 17 августа 2021 года.

"В соответствии с методикой приема в лицеи с теоретическим профилем могут проводиться дополнительные тесты (на логику и эрудицию)", – уточнили в министерстве. 

При поступлении в школы художественного и спортивного профиля в обязательном порядке будут проводиться вступительные тесты.

Выпускники 9-го класса, обладатели дипломов I, II и III мест по профильным дисциплинам на национальных и международных олимпиадах, организованных и признанных молдавским министерством, будут зачислены без конкурса.

"Детям-сиротам, детям из семей с родителями-инвалидами I и II групп и тем, кто нуждается в инклюзии, близнецам, один из которых имеет хорошую успеваемость, будут без конкурса предоставлены 10% мест от общего количества по каждому профилю", – пояснили в ведомстве. 

Для регистрации на вступительное испытание кандидатам необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление с указанием выбранного профиля;
  • копию аттестата об окончании средней школы (заверенная директором учреждения);
  • копию удостоверения личности (если кандидату не исполнилось 16 лет, принимается копия свидетельства о рождении);
  • медицинский сертификат;
  • четыре фотографии размером 3 на 4; 
  • в зависимости от обстоятельств, копии дипломов, полученных на олимпиадах. 

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Теги:
учебный год, школа

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