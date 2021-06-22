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Встреча посла РФ и главы Всемирной ассоциации выпускников российских вузов

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
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Собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия с молдавскими выпускниками, поддержке проживающих в стране соотечественников, а также популяризации русского языка и культуры.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов провел встречу с президентом Всемирной ассоциации выпускников российских (советских) вузов Владимиром Четием, находящимся с рабочим визитом в Кишиневе.

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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах взаимодействия с молдавскими выпускниками, поддержке проживающих в стране соотечественников, популяризации русского языка и культуры", – говорится в заявлении посольства РФ. 

Собеседники отметили "важность доброй традиции сохранения дружеских связей и теплой атмосферы студенческого братства многих поколений советских и российских выпускников".

Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений является некоммерческой организацией, объединением юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, законно находящихся на территории России, так и за ее пределами, проходивших обучение в высших учебных заведениях РФ (СССР).

Цель ассоциации – объединение и координация действий объединений иностранных выпускников, формирование активных диалоговых площадок со ассоциациями стран, а также развитие контактов с выпускниками российских (советских) вузов и реализация совместных проектов.

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Теги:
Посольство России в Молдове, Олег Васнецов

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