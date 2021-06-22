"Мы помним": международная акция ко Дню памяти и скорби прошла в Молдове

В Россотрудничестве подвели итоги Дня памяти и скорби. В этот день в Молдове прошел ряд акций и мероприятий, приуроченных к годовщине начала войны.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. В Молдове прошла международная акция "Мы помним" ко Дню памяти и скорби, сообщает Россотрудничество.

"Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Ожесточенная борьба с гитлеровскими захватчиками длилась 1418 дней и закончилась победой Красной армии и ее союзников. В Молдове, как и в России и во многих других странах, проходит большое количество мероприятий, посвященных этой скорбной дате," – говорится в заявлении Россотрудничества.

Как отметили в организации, в рамках памятных мероприятий к мемориалу "Вечность" в Кишиневе цветы возложили посол России в Молдове Олег Васнецов, глава представительства Россотрудничества Андрей Муравьев, руководители и активисты общественных организаций молдавских соотечественников.

Накануне поздно вечером в мероприятиях приняли участие юноши и девушки молодежного движения "Волонтеры Победы". Они провели традиционную акцию "Свеча Памяти" – возложили цветы к Вечному огню и выложили из свечей слова "Мы помним".

"В Приднестровье цветы легли к мемориалу в Тирасполе и прошла международная акция #МыПомним. Активисты движений "Волонтеры Победы" и "Молодежное Обновление", студенты и школьники запустили бумажные кораблики в Днестр. Опуская кораблики в воду, молодежь отдавала дань памяти погибшим, желала мирного неба над головой и крепкого здоровья ветеранам", – рассказали в Россотрудничестве.

В этот день памятные акции, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове прошли в Бельцах, Дрокии, Тараклии, Гагаузии и других населенных пунктах страны.

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