В правительстве обсудили последствия и ущерб от проливных дождей

Члены временного правительства обсудили возможность вмешательства в ситуацию, а также уменьшения рисков и ущерба от неблагоприятных погодных условий.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. С начала года сильные дожди с ветром и градом затронули 38 населенных пунктов в 17 районах страны, разрушив 12 километров дорог и сорвав 820 квадратных метров кровельного покрытия. Такие итоги подвели на заседании временного правительства во вторник.

Как отметили в кабмине, также пострадали сельскохозяйственные посевы на площади более 8000 гектаров. Это в основном кукуруза, подсолнечник и ячмень. В настоящее время проводится оценка материального ущерба органами территориального управления как на уровне примэрий, так и на уровне местных комиссий по чрезвычайным ситуациям и Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).

Все эти данные были предоставлены временно исполняющему обязанности премьер-министра Аурелиу Чокою на заседании правительства с участием врио министра сельского хозяйства Иона Пержу, врио министра обороны Виктора Гайчука, главы ГИЧС Михаила Харабаджиу.

"Участники заседания проанализировали возможности вмешательства, доступные в случае необходимости, одновременно оценивая перспективы уменьшения рисков возможных опасных метеорологических явлений, которые могут иметь место. При этом было отмечено, что в настоящее время опасности наводнений как вдоль реки Днестр, так и вдоль реки Прут, нет", – говорится в сообщении кабмина.

Как отметили в правительстве, в случае обеих рек сток воды поддерживается на высоком уровне, но без угрозы для безопасности населенных пунктов, существует значительный запас воды до достижения квот риска наводнений.

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В этом контексте на заседании подчеркивалась необходимость пополнения имеющихся запасов противоградовых ракет, в этом году уже использовано около пяти тысяч ракет (вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также развернуто 18 новых противоградовых станций, которые расширили охраняемую зону в районах Штефан-Водэ, Кэушен, Хынчешт и Шолданешт.

Действующий премьер-министр дал указание ответственным лицам обеспечить дополнительную инспекцию защитных дамб и их укрепление по мере необходимости, а также провести полную оценку ущерба в кратчайшие сроки.

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