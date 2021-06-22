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Высшая судебная палата

ВСМ отклонила апелляцию ЦИК: сколько избирательных участков откроют за границей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210622/35213992/vsm-otklonila-apellyatsiyu-cec-na-reshenie-ap-ob-izbiratelnykh-uchastkakh-za-granitsey.html

Верховный суд Молдовы обязал Центризбирком открыть 191 избирательный участок за границей для граждан Молдовы за рубежом.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Судьи Высшей судебной палаты (ВСП) отклонили во вторник апелляцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева об аннулировании решения Центризбиркома об открытии 146 избирательных участков за рубежом.

Таким образом суд обязал ЦИК выполнить решение Апелляционной палаты об открытии 191 избирательного участка за границей, как ранее предлагали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции страны. 

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Ранее, 17 июня, Апелляционная палата своим вердиктом обязала ЦИК пересмотреть решение об открытии за рубежом 146 участков для граждан Молдовы, находящихся за границей. 

Судьи частично удовлетворили жалобы нескольких партий, требовавших организовать не менее 190 избирательных участков для диаспоры.

Восьмого июня ЦИК приняла решение об увеличении количества избирательных участков за рубежом со 139 до 146.

Впоследствии президент Республики Молдова Майя Санду назвала это решение формальным и неполным.

Досрочные парламентские выборы в республике пройдут 11 июля. 

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Теги:
досрочные парламентские выборы, Молдова, избирательные участки за рубежом, Апелляционная палата, ВСП, ЦИК

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