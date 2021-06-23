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Жара

Пока все спали: горячие рекорды Москвы, новая остановка и ситуация с COVID-19

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (131)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210623/35215186/poka-vse-spali-goryachie-rekordy-moskvy-novaya-ostanovka-i-situatsiya-s-covid-19.html

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В Кишиневе на улице Колумна появилась новая остановка общественного транспорта. На своей странице в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан поделился фотографиями остановки и пояснил, что в ближайшее время по Колумне будет перенаправлен новый маршрут общественного транспорта.

Также в этой зоне завершили укладку тротуаров.

Москва бьет рекорды по жаре
В столице России и в Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности. Оранжевый код из-за жары будет действовать до полудня четверга, передает РИА Новости.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении гидрометеоцентра.

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В среду москвичей ожидает жаркая погода, без осадков, воздух прогреется до плюс 34-36 градусов. Этот температурный режим на 10-12 градусов выше средних многолетних значений. 

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру насчитывает 179 107 034. Из них 3 880 876 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 564 802). Следом идут Индия (29 977 861) и Бразилия (18 054 653).

Вакцинация против COVID-19 в John Knox Village во Флориде, США. Архивное фото
© AP Photo / Wilfredo Lee
В США заявили о вакцинации 70% взрослого населения страны

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 821 797), Турция (5 381 736), Россия (5 288 766), Великобритания (4 668 043), Аргентина (4 298 782), Италия (4 254 294) и Колумбия (3 997 021).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 291 722 случая заражения, в Румынии – 1 080 282.

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 45 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 232.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 34 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 249 250.

За последние 24 часа зафиксировано два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6175.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (131)

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