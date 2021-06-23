Пока все спали: горячие рекорды Москвы, новая остановка и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В Кишиневе на улице Колумна появилась новая остановка общественного транспорта. На своей странице в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан поделился фотографиями остановки и пояснил, что в ближайшее время по Колумне будет перенаправлен новый маршрут общественного транспорта.
Также в этой зоне завершили укладку тротуаров.
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В среду москвичей ожидает жаркая погода, без осадков, воздух прогреется до плюс 34-36 градусов. Этот температурный режим на 10-12 градусов выше средних многолетних значений.Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру насчитывает 179 107 034. Из них 3 880 876 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 564 802). Следом идут Индия (29 977 861) и Бразилия (18 054 653).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 821 797), Турция (5 381 736), Россия (5 288 766), Великобритания (4 668 043), Аргентина (4 298 782), Италия (4 254 294) и Колумбия (3 997 021).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 291 722 случая заражения, в Румынии – 1 080 282.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 45 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 256 232.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 34 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 249 250.
За последние 24 часа зафиксировано два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6175.
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