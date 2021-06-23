Пока все спали: горячие рекорды Москвы, новая остановка и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. В Кишиневе на улице Колумна появилась новая остановка общественного транспорта. На своей странице в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан поделился фотографиями остановки и пояснил, что в ближайшее время по Колумне будет перенаправлен новый маршрут общественного транспорта.

Также в этой зоне завершили укладку тротуаров.

Москва бьет рекорды по жаре

В столице России и в Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности. Оранжевый код из-за жары будет действовать до полудня четверга, передает РИА Новости

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении гидрометеоцентра.

Чем питаться, чтобы легко перенести жару - совет диетолога>>> В среду москвичей ожидает жаркая погода, без осадков, воздух прогреется до плюс 34-36 градусов. Этот температурный режим на 10-12 градусов выше средних многолетних значений. Ситуация с COVID-19