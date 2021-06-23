Фото: во дворе на Ботанике сгорели четыре автомобиля

В одном из дворов столичного сектора Ботаника загорелись четыре авто. Обстоятельства и причины пожара выясняют специалисты.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного инспектората чрезвычайных ситуаций из отдела пожарной охраны сектора Ботаника ночью 23 июня вынуждены были тушить пожар, возникший во дворе дома на улице Дачия, 29. Звонок в службу 112 поступил в 03.41, сообщает пресс-служба ГИЧС.

По первой информации, огонь охватил несколько припаркованных автомобилей.

"На место были вызваны две бригады пожарных, которые определили, что в результате пожара пострадало 90% автомобиля Volkswagen, более 40% автомобиля Mercedes, а также 10% автомобилей Toyota и BMW. Пострадавших в результате пожара нет. Пожарным удалось потушить пламя в 4.26", - говорится в сообщении пожарных.

Обстоятельства и причину пожара выясняют специалисты. По данным ИГСУ, за последние сутки пожарные и спасатели вмешались в 49 опасных ситуаций.

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