Власти Кишинева объявили, когда и где пройдет марафон вакцинации "Спутником V"

Генпримар призвал граждан не составлять предварительные списки и заверил, что вакцина будет доступна в достаточном количестве.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Марафон вакцинации российской вакциной "Спутник V" состоится в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"С Минздравом мы решили, что будем распределять партию вакцины не в территориальные центры, а проведем очередной марафон. Речь идет о значительной части партии вакцины "Спутник V". Марафон пройдет в субботу, 26 июня, с 07.00 до 22.00, при необходимости с продлением времени. Место проведения - Дворец республики, очередь одна для всех, кто первый пришел, того первого и обслужили", - рассказал Чебан.

Генпримар призвал граждан не составлять предварительные списки и заверил, что вакцина будет доступна в достаточном количестве.

"Во время предыдущих марафонов за час вакцинировались более 1000 граждан", - добавил мэр.

По словам градоначальника, во время марафона также будут доступны вакцины AstraZeneca и Sinopharm.

Чебан поблагодарил медиков за их работу во время марафонов вакцинации.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а решением от 27 мая уровень угрозы был снижен до "желтого кода".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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