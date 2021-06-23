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Сотрудник спецназа

Новые подробности дела о задержании рекордной партии героина в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210623/35220903/novye-podrobnosti-dela-o-zaderzhanii-rekordnoj-partii-geroina-v-moldove.html

По делу о контрабанде и незаконном обороте наркотиков задержаны пять человек — это женщины из Молдовы и уроженцы Турции.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам суд вынес постановление об аресте на 30 дней трех женщин из Молдовы и двух мужчин из Турции за участие в попытке провоза через территорию Молдовы более 200 килограммов героина из Ирана в ЕС.

Первоначально были задержаны семь человек, двое из которых находились в том же транспортном средстве, что и один из обвиняемых. Однако двоих позже освободили, убедившись, что они не имеют никакого отношения к происходящему.

Расследование вели вместе с полицией Украины.

Прокуратура выдвинула всем пятерым обвинения в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. За это задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Наркотики следовали транзитом через Украину и Молдову для доставки в Европейский союз. За бандой следили начиная с декабря 2020 года сотрудники полиции двух стран, создав совместную следственную группу.

Как работала схема

Главный организатор схемы по доставке героина в Европу — турецкого происхождения, сообщает прокуратура. Он действовал осторожно и преимущественно независимо, за помощью обращался лишь в единичных случаях и общение с сообщниками происходило исключительно на турецком языке.

Полицейский спецназ
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове задержана рекордная по объему партия героина

Обвиняемый зарегистрировал в Кишиневе компанию, занимающуюся якобы перевозкой строительных материалов и сантехники из Ирана морем, а затем наземным транспортом из России в Молдову. Сформировав положительную экономическую историю, обвиняемые приступили к реализации схемы контрабанды наркотиков.

В фурах действительно перевозили обычные товары. Однако в коробках прятали и небольшие партии героина, которые доставляли в Молдову и хранили на складах, которые обвиняемый постоянно менял.

Однако, в очередной раз меняя место хранения наркотика, организаторы решили перевезти нелегальный груз в склад на территории Приднестровья, где деятельность правоохранительных органов Молдовы сталкивается с ограничениями. В итоге было решено начать операцию по захвату и задержанию подозреваемых.

В настоящий момент продолжается экспертиза, ведется следствие.

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Теги:
Европейский союз, наркотики, контрабанда

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