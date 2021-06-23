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В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V

Патриарх Кирилл направил 2000 доз "Спутника V" для прихожан в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (137)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210623/35223194/Patriarkh-Kirill-napravil-2000-doz-Sputnika-V-dlya-prikhozhan-v-Moldove.html

Часть доз российской вакцины из партии в 64 тысячи, которую получила наша страна в качестве гуманитарной помощи, предназначены для церковных служителей и прихожан.

КИШИНЕВ, 23 июня — Sputnik. 2000 доз вакцины из партии в 64 тысячи, привезенной из России в Молдову, были отправлены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для служителей церкви и прихожан Молдовы.

Sputnik Молдова выяснил, как будет происходить процесс вакцинации. Епископ Сорокский Иоан Мошнегуцу, викарий Кишиневский и всея Молдовы, ответственный за отношения с прессой, сообщил, что будет составлен список, в который войдут в первую очередь церковные служители и члены их семей.

В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдову доставили очередную партию вакцины "Спутник V"

"Эти 2000 доз вакцины хранятся в Кишиневе и предназначены для служителей церкви и их семей. Руководители митрополии составят некоторые списки, в которые будут включены имена священников и других желающих. Эти списки затем будут отправлены в центры вакцинации, а дозы вакцины, предоставленные для этой цели, будут зарезервированы для тех, кто зарегистрировался. Если еще останутся дозы, то эти дозы могут быть введены тем, кто их запрашивает", — сказал епископ Сорокский.

Викарий митрополии Кишиневской и всея Молдовы уточнил позицию церкви в отношении вакцинации.

"Если священников призывают к вакцинации, церковь не против вакцины, только вакцинация должна быть добровольным действием. Каждый человек должен решить, делать ему прививку или нет", — сказал он.

Уточняем, что 19 июня в Республику Молдова из Российской Федерации прибыли 64 тысячи доз вакцины "Спутник V". Из них 40 тысяч — для правого берега Днестра и 20 тысяч — для левого берега.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (137)

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Теги:
вакцинация, Молдова, Патриарх Кирилл, вакцина

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