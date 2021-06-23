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Задержан грабитель – сорвал цепочку в магазине среди бела дня

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (259)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210623/35223915/zaderzhan-grabitel-sorval-cepochku-v-magazine-sredi-bela-dnya.html

Мужчина сдал отнятую у женщины вещь в ломбард неразборчивому ростовщику — ранее правонарушитель был судим за аналогичные преступления.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Грабитель, который напал на женщину среди бела дня, задержан в Кишиневе.

По сообщению Генинспектората полиции, в службу 112 позвонила женщина, которая сообщила, что была ограблена днем на рабочем месте в магазине по улице И. Виеру в столице, в секторе Чеканы.

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Оперативная группа и специализированная группа инспектората Чекан выехали на место происшествия. На месте 44-летняя потерпевшая рассказала полиции, что пока она была на работе, в магазин зашел человек и, воспользовавшись тем, что в то время не было покупателей, напал на нее и отобрал цепочку с шеи, после чего сбежал. Нанесенный ущерб был оценен в 6500 леев.

В ходе расследования подозреваемый в преступлении был задержан. Им оказался 27-летний житель столицы, ранее судимый за аналогичные преступления. В ходе уголовного производства подозреваемый признал свою вину, а похищенная цепочка была изъята из ломбарда.

Молодой человек был заключен под стражу на 30 суток, возбуждено уголовное дело о грабеже. За совершенное деяние он рискует оказаться за решеткой на срок от 5 до 7 лет.

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Тема:
События Кишинева (259)

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Теги:
преступление, полиция, грабеж

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