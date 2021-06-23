Как Русской Киселии в Молдове не хватило вакцины "Спутник V"

КОМРАТ, 23 июн - Sputnik, Максим Топал. Центр здоровья Конгаз – крупнейшего села не только Молдовы, но и Европы – получил всего лишь 100 доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Вся партия "ушла" за 2,5 часа.

© Sputnik / Maxim Topal Процедура вакцинации

Из 100 поступивших в медучреждение Конгаза доз вакцины 63 были предназначены непосредственно для жителей Конгаза, по 15 доз – для сел Котовское и Светлый, 7 доз получили жители села Русская Киселия.

Вакцинация населения началась в Конгазе с 08.00. К этому времени у здания Центра здоровья скопилось большое число жителей, желающих получить прививку сывороткой российского производства. На входе у посетителей замеряли температуру и давление, узнавали об общем состоянии здоровья и лишь затем предлагали пройти процедуру вакцинации.

© Sputnik / Maxim Topal Вакцинация населения началась в Конгазе с 08.00

По словам заведующей Центром здоровья Конгаза Елены Франгу, за все время вакцинации в Конгазе привилось 520 человек.

"Мы закупили морозильник, где хранится "Спутник V" в замороженном виде. У нас есть холодильник и для других вакцин. Перед вакцинацией сначала людей обследуем, если противопоказаний нет, то ставится вакцина", - отметила Елена Франгу.

Низкие темпы вакцинации вызваны желанием населения прививаться вакциной российского производства "Спутник V", а ее крайне не хватает. Сейчас в Конгазе в наличии осталась лишь AstraZeneca, которая не пользуется большой популярностью у населения.

© Sputnik / Maxim Topal "Мы ждали именно "Спутник V". Этой вакцине больше доверяем", - говорят жители Конгаза

Сами жители Конгаза рассказали Sputnik Молдова о том, какой сыворотке отдают предпочтение.

"Пришла, чтобы не заболеть, чтобы было как раньше, когда не болели коронавирусом. Мы ждали именно "Спутник V". Этой вакцине больше доверяем, дочка сказала, что очень хорошая вакцина", - сказала жительница Конгаза Надежда.

К 10.30 в Центре здоровья осталось всего 3 дозы вакцины. Хватило сыворотки далеко не всем – к зданию продолжали приходить люди, желавшие привиться, и уходили разочарованные.

© Sputnik / Maxim Topal К 10.30 в Центре здоровья осталось всего 3 дозы вакцины

"За время пандемии мне удалось защитить себя от коронавируса. Поэтому когда появилась возможность вакцинироваться, я решил, что буду ставить "Спутник V". Сижу в очереди, жду, но не знаю, осталась вакцина или нет. Слышу, что мало доз. Очень, очень жаль", - говорит житель Конгаза, которому в итоге не хватило сыворотки.

Из новой партии вакцины "Спутник V", полученной Республикой Молдова из России, Гагаузии было выделено всего 1050 доз. Из них по 450 доз было направлено Центрам здоровья Комратского и Чадыр-Лунгского районов, и 150 доз передано в Центры здоровья Вулканештского района.

© Sputnik / Maxim Topal Из новой партии вакцины "Спутник V", полученной Республикой Молдова из России, Гагаузии было выделено всего 1050 доз

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В апреле в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили тогда в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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