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ЦИК

Начал работу колл-центр ЦИК по досрочным парламентским выборам

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210623/35224463/nachal-rabotu-koll-centr-cik-po-dosrochnym-parlamentskim-vyboram.html

Операторы колл-центра будут отвечать на вопросы, касающиеся порядка проведения выборов и участия в волеизъявлении до 13 июля.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Начал работу колл-центр Центризбиркома по вопросам, касающимся досрочных парламентских выборов 11 июля.

Центр с единым номером будет работать с 23 июня по 13 июля 2021 года.

Избиратели смогут запросить в Информационном центре данные об избирательных участках, процедурах голосования и многом другом. Однако через колл-центр нельзя будет подавать апелляции.

В то же время в период активности операторы центра будут предоставлять помощь лицам, ответственным за ведение списков избирателей в местных публичных органах, а также членам избирательных органов.

В колл-центре будут работать 12 операторов, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. А  11-13 июля 2021 года рабочее время будет увеличено до 24 часов в сутки.

В центр можно позвонить по обычному тарифу со стационарного или мобильного телефона из любого населенного пункта Республики Молдова или из-за границы.

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Теги:
досрочные парламентские выборы, колл-центр, ЦИК

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